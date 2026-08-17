Angélica Burgos llama a nogalenses a sumarse a campaña del Teletón

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La coordinadora de Mujeres al 100 invitó a la comunidad a realizar aportaciones para apoyar a niñas, niños y personas vulnerables que requieren atención y terapias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/08/2026 11:54 AM.
En Nogales y editada el 17/08/2026 12:09 PM.