Angélica Burgos llama a nogalenses a sumarse a campaña del Teletón

Porque con voluntad se puede hacer la diferencia, Angélica Burgos llamó a los nogalenses a colaborar y unirse a la campaña nacional del Teletón México, en favor de las personas con capacidades diferentes, niños con cáncer y autismo.
La coordinadora del programa Mujeres al 100 en Nogales, Sonora, participó como invitada a la feria de proyectos celebrada en la explanada de la Universidad Vizcaya de las Américas Campus Nogales en favor de la causa Teletón.
Los invitamos a colaborar, a participar haciendo su aportación cada vez que se presente la oportunidad....porque se trata de una noble causa en favor de nuestros niños, de nuestras personas vulnerables que requieren de nuestro apoyo.
De igual manera y junto con los asistentes al evento, degustaron de los platillos de la muestra gastronómica, cuyos ingresos generados por los participantes, serán aportados a la causa del Teletón.
Esta iniciativa que nació hace ya casi 30 años, 29 para ser exactos...ha hecho la diferencia en el bienestar de las madres de familia y de sus hijos con algún problema físico, emocional o neurológico, al brindar las terapias sin costo gracias a las aportaciones de todos los ciudadanos, explicó.