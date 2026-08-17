Buscan capturar sin dañarlo a oso reportado cerca de ranchos en Nogales

Personal de PROFEPA, especialistas en fauna y elementos de la Patrulla de Bienestar Animal en Nogales, Sonora, acudieron a las cercanías de un rancho ubicado aproximadamente en el kilómetro 23, donde rancheros han reportado varios avistamientos de un oso de gran tamaño, al que atribuyen la muerte de algunas cabezas de ganado.
Durante el recorrido se localizaron huellas de diferentes animales, incluyendo de oso; sin embargo, también se detectaron indicios de la presencia de pumas y perros salvajes, por lo que hasta el momento no se puede asegurar que el oso sea el responsable de los ataques al ganado.
En el sitio fue localizado nuevamente el cadáver de uno de los animales reportados, aunque debido a su avanzado estado de descomposición no fue posible determinar con certeza qué especie lo atacó.
Especialistas dialogaron con los rancheros y vecinos del sector y explicaron que se pretende capturar al oso sin causarle daño, asegurarlo y posteriormente trasladarlo a una zona adecuada.
En la atención del reporte participaron Roberto Arredondo Martínez, supervisor de campo de PROFEPA; la MVZ Marcia Yolanda Valenzuela Molina, coordinadora de Manejo de Fauna del Aeropuerto de Nogales; Manuel Rosas Guerrero, especialista en fauna, así como personal de la Patrulla de Bienestar Animal.