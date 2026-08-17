Buscan capturar sin dañarlo a oso reportado cerca de ranchos en Nogales

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Personal de PROFEPA, especialistas en fauna y elementos de la Patrulla de Bienestar Animal realizaron un recorrido tras varios avistamientos del animal y reportes de ganado muerto

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/08/2026 12:09 PM.
En Nogales y editada el 17/08/2026 12:45 PM.