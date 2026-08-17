Canaco destaca modelo de “food trucks” como nueva oportunidad para emprendedores

El sector comercial de la ciudad fronteriza experimenta una diversificación importante con el auge de las plazas gastronómicas, expuso el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) en Nogales, Julio César León Gil, al destacar el impacto positivo de estos modelos de negocio tras participar en el primer aniversario de un concurrido parque de “food trucks” en la localidad.
Durante el evento, el líder empresarial reconoció el esfuerzo de los emprendedores que han logrado superar la “prueba de fuego” que representa el primer año de operaciones, al consolidar un espacio que fomenta el consumo local y la generación de empleos.
Desde la perspectiva que es un modelo de negocio en expansión, el crecimiento de los parques de “food trucks” no es un fenómeno aislado y de acuerdo con el presidente de Canaco Servytur, esta tendencia ha cobrado fuerza en diferentes puntos estratégicos, observándose nuevos desarrollos en zonas como el bulevar 2000, sobre la calle Hermosillo en el sector Granja y en otros puntos.
Como parte de las ventajas clave para los emprendedores locales figura la accesibilidad, ya que representa un punto de venta más accesible para quienes buscan iniciar un negocio en el sector gastronómico; también la infraestructura compartida con las plazas que ofrecen facilidades como estacionamiento amplio benefician directamente la afluencia de clientes y el éxito de los locatarios, además de la sinergia comercial que crea un ecosistema donde un negocio exitoso ayuda a impulsar a los demás comercios vecinos.
El hecho de apostar, de arriesgarse no únicamente ellos solos, sino por otros negocios, tiene mucho valor. Es una oportunidad para tener un punto de venta y para emprendedores es un lugar muy fácil de adquirir, señaló León durante la entrevista.
Como parte de las perspectivas para el segundo semestre, aprecia que el fin de la pausa comercial y económica ha concluido, lo que permite a los comerciantes planificar con mayor seguridad, existe ya una plataforma establecida para que los negocios locales comiencen a expandir sus operaciones y con ello la Canaco exhorta a los comerciantes y emprendedores a aprovechar la infraestructura y las condiciones actuales para escalar sus proyectos.
La Cámara Nacional de Comercio reiteró su compromiso de respaldar a los empresarios que apuestan por la innovación y la inversión en Nogales, al enfatizar que el fortalecimiento de estos espacios gastronómicos es un claro indicador de la vitalidad económica de la ciudad.