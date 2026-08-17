Canaco destaca modelo de “food trucks” como nueva oportunidad para emprendedores

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Julio César León Gil resaltó que estos espacios gastronómicos ofrecen puntos de venta accesibles, generan empleos y fortalecen el consumo local

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 17/08/2026 03:24 PM.
En Nogales y editada el 17/08/2026 03:34 PM.