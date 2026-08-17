Conductor ebrio provoca persecución y choca dos vehículos en la colonia Altamira

Tras una persecución por calles dela colonia Altamira un conductor ebrio fue detenido por la policía tras chocar dos vehículos en su intento de fuga.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 04:30 horas que elementos de tránsito al encontrarse sobre la calle Pemex de la colonia señalada observaron un vehículo Toyota Camry de color dorado circular a exceso de velocidad.
Por lo que procedieron a marcarle el alto, haciendo caso omiso a la indicación imprimiendo mayor velocidad, iniciando una persecución ingresando a la calle Leonor Mandujano de la colonia del Valle en Nogales, Sonora, donde el conductor perdió el control impactado un vehículo Jeep Patriot de color negro que se encontraba debidamente estacionado.
Posteriormente impactó un segundo vehículo tipo pick up de la marca Nissan Frontier de color blanco el cual también se encontraba estacionado para culminar su trayectoria en una barda perimetral la cual no sufrió daños aparentes.
Fue en ese momento que descendió del vehículo el de nombre Luis A. "N" de 21 años el cual despedía un fuerte olor alcohólico, siendo detenido en el acto.Entrevistándose los agentes con los afectados a quienes se le hizo de su conocimiento de los derechos que les asisten como víctimas de delito, trasladando al detenido ante el médico de guardia quien lo dictaminó en segundo grado de ebriedad.
Por lo que fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido, para el deslinde de responsabilidades.