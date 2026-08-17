Conductor ebrio provoca persecución y choca dos vehículos en la colonia Altamira

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El joven de 21 años ignoró la orden de detenerse, perdió el control durante la huida y terminó impactando dos vehículos estacionados antes de ser detenido

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/08/2026 01:11 PM.
En Nogales y editada el 17/08/2026 01:14 PM.