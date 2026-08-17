Destaca Juan Gim causa social de la Segunda Competencia Bomberil de Nogales

...

El alcalde Juan Francisco Gim reconoció la labor del Cuerpo de Bomberos de Nogales y destacó que los recursos recaudados durante la competencia serán destinados a apoyar a mujeres que enfrentan cáncer

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 17/08/2026 05:04 PM.
En Nogales y editada el 17/08/2026 05:07 PM.