Destaca Juan Gim causa social de la Segunda Competencia Bomberil de Nogales

Como un bonito evento con causa noble calificó el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, el evento de la segunda Competencia Bomberil del cuerpo de Bomberos de Nogales llevado a cabo el pasado fin de semana en esta frontera.
El munícipe dijo que vale la pena doblar sus esfuerzos además de señalar que se ha logrado bajar recursos importantes para el heroico encabezado por el Comandante y jefe de bomberos César Vélez.
Con este evento el cuerpo de bomberos de Nogales recauda fondos para ayudar a mujeres con cáncer, en la primera competencia, del 2025 lograron recaudar 150 mil pesos, los cuales fueron doblados por el alcalde logrando la suma de 300 mil pesos que fueron donados íntegramente a varias mujeres con cáncer que pudieron llevar sus tratamientos y tener una mejor calidad de vida.
Díganse que sí, estoy viendo eso, pero los bomberos han sido, como debe ser, muy privilegiados les he gestionado a ellos, al comandante Vélez, que trae una dinámica increíble, increíble y mientras, como yo les digo, ellos caminan, yo corro, vamos a ver si es posible.
Pero les he gestionado, a nivel estado, alguna buena cantidad económica para que ellos tengan para su equipo, su auto de equipamiento, compras, algunos millones de pesos que les hemos bajado, que no les habían bajado, no voy a decir nunca, no me gusta la palabra nunca, ni ser el primero, pero hacía mucho que no sonaba la registradora como ha sonado en tiempos pasados para ellos.
Y sí, fue un bonito evento con una bonita causa, y creo que hay que desdoblar esos esfuerzos que ellos hacen, argumentó Gim Nogales.
Pero les he gestionado, a nivel estado, alguna buena cantidad económica para que ellos tengan para su equipo, su auto de equipamiento, compras, algunos millones de pesos que les hemos bajado, que no les habían bajado, no voy a decir nunca, no me gusta la palabra nunca, ni ser el primero, pero hacía mucho que no sonaba la registradora como ha sonado en tiempos pasados para ellos.
Y sí, fue un bonito evento con una bonita causa, y creo que hay que desdoblar esos esfuerzos que ellos hacen, argumentó Gim Nogales.
El día del bombero creo que es el 22 de agosto creo que es el sábado, pero estamos hablando de hacer para el sábado o para el lunes, sí, pero es algo que, fíjense, de los temas rescatamos, porque todavía está en un juicio.