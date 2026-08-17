Detienen a tres presuntos integrantes de grupo delictivo con droga en Nogales

Tres personas miembros de una célula delictiva de esta frontera fueron detenidas con antecedentes criminales y en posesión de narcóticos fueron detenidas por las autoridades en operativos coordinados en la colonia 5 de Mayo de Nogales, Sonora.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), informó que fue en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), detuvo a tres personas y aseguró drogas durante un operativo realizado en la colonia 5 de Febrero, en Nogales.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 07:00 horas, cuando personal operativo detectó una camioneta Dodge Durango, modelo 2012, cuyos ocupantes intentaron evadir la acción policial; tras darles alcance sobre la calle 5 de Mayo, se realizó una inspección en la que fue localizada una bolsa con marihuana.
Las personas detenidas fueron identificadas como Luis Ramón "N", de 39 años; Rubén Omar "N", de 28 años, quien cuenta con antecedente por portación de arma de fuego en 2026 y Ricardo Alberto "N", de 40 años, con antecedentes por incumplimiento de obligaciones en 2018 y dos registros por portación de arma de fuego en 2026.
Los detenidos y los indicios quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica; de acuerdo con líneas de investigación, los imputados son identificados como presuntos integrantes de un grupo delictivo con presencia en la región.