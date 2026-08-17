Detienen a tres presuntos integrantes de grupo delictivo con droga en Nogales

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Un operativo coordinado en la colonia 5 de Mayo permitió la detención de tres hombres, dos de ellos con antecedentes por portación de arma de fuego, además del aseguramiento de una bolsa con marihuana

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/08/2026 04:34 PM.
En Nogales y editada el 17/08/2026 04:40 PM.