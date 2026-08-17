Disputas entre vecinos dejan dos personas lesionadas en distintos sectores de Nogales

Problemas entre vecinos dejó saldo de dos personas lesionadas en hechos registrados en sectores diferentes de esta frontera.
Uno de los casos se registró a las 19:33 horas cuando agentes municipales se trasladaron a la calle Santa Catalina de la colonia San Miguel donde reportaban a una persona lesionada por agresión.
En el lugar se entrevistaron con Hugo de 53 años, el cual les manifestó que momentos antes su hijo tenía una discusión con un vecino, intentando tranquilizar la situación intervino, acercándose un hermano del vecino quienes comenzaron a discutir, por lo que metió a su hijo de 32 a su casa.
Dijo que momentos después el vecino llegó con un machete en mano intentado ingresar a su domicilio y al impedirle el acceso fue golpeado en el rostro, el cual amenazaba de muerte a su hijo, ante lo sucedido lo trasladaron ante el médico de guardia siendo certificado con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar.
En otro caso siendo las 12:52 horas elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Héroes de la colonia del mismo nombre donde reportaban a una persona lesionada por agresión.
En el lugar observaron a una persona del sexo masculino visiblemente lesionado el cual les pedía ayuda, por lo que, al descender de la unidad, éste dijo llamarse José C. de 43 años, el cual les manifestó que a las 11:30 horas al encontrarse caminando por la avenida Ruiz Cortines a la altura del Hotel Sahuaro, cuando se encontró a una persona que le había reclamado anteriormente de un robo de una carriola.
Detalló que este sacó de entre sus ropas un cuchillo con el cual lo lesión en la pierna para posteriormente retirarse, ante lo sucedido trasladaron a la persona lesionada al hospital IMSS Bienestar donde fue valorado con una lesión punzo cortante, lesión que tarda menos de 15 días en sanar y no pone en riesgo la vida.
Sobre ambos casos se informó al Centro de Atención Temprana para su seguimiento e investigación.