Disputas entre vecinos dejan dos personas lesionadas en distintos sectores de Nogales

...

Dos conflictos vecinales registrados en las colonias San Miguel y Héroes terminaron en agresiones físicas, dejando a dos hombres con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/08/2026 03:52 PM.
En Nogales y editada el 17/08/2026 04:24 PM.