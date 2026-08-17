Estudiante de Unison Nogales trasciende fronteras con investigación sobre violencia de género

...

La estudiante de Derecho de la Unison campus Nogales realizó una estancia de investigación de dos meses en Barranquilla, donde comparó las políticas de protección a las mujeres entre México y Colombia

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 17/08/2026 03:46 PM.
En Nogales y editada el 17/08/2026 03:52 PM.