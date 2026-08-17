Estudiante de Unison Nogales trasciende fronteras con investigación sobre violencia de género

Con el propósito de analizar y combatir la violencia intrafamiliar hacia la mujer, Ángela Valeria Andrade Delgado, estudiante de la Licenciatura en Derecho de la Universidad de Sonora (Unison) campus Nogales, concluyó recientemente una destacada estancia de investigación de dos meses en Barranquilla, Colombia, a través del Programa Delfín.
La joven universitaria enfocó su trabajo en el cruce entre sociedad, conflicto, educación y política, prestando especial atención al impacto de las emociones en las conductas violentas. Durante su investigación comparativa entre México y Colombia, Andrade Delgado descubrió contrastes significativos en la forma en que ambas naciones abordan la protección a la mujer.
A México se nos ve como un país machista, pero sinceramente hoy en día ya se están incrementando más normas y más leyes para que esto disminuya, explicó la estudiante.
El compromiso de Ángela Valeria no se limitó al ámbito académico, su interés por el bienestar femenino y la población vulnerable la llevó en marzo de este año a presentar una iniciativa sobre la violencia hacia las mujeres en el sector migratorio ante el Congreso de la Unión en la Ciudad de México. Además, su trabajo de campo en Colombia incluyó visitas a albergues de migrantes de diversas nacionalidades, enriqueciendo su perspectiva sobre las dinámicas de violencia en contextos de movilidad.
De regreso en su ciudad natal, la estudiante busca transformar su aprendizaje internacional en políticas públicas efectivas, al precisar que, recientemente se integró al Sistema de Igualdad para Mujeres y Hombres en Nogales, Sonora, donde planea utilizar los hallazgos de su investigación para proponer iniciativas concretas dentro del gabinete municipal.
Sentía que esta investigación iba a enriquecer un poco más acerca de cómo presentar iniciativas... de qué rumbo llevar esa información para seguir presentando iniciativas que ayuden a las mujeres, afirmó.
Anímense, obviamente sí están los nervios y el pensamiento de 'voy a ir a otro país, estoy saliendo de mi zona de confort', pero créanme que es lo mejor que puedes hacer; además de que conoces nuevas cosas y enriqueces tu conocimiento, también creces más como persona, expuso.