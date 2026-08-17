Golpean a dos hombres en hechos distintos y terminan hospitalizados en Nogales

Dos hombres fueron internados en hospitales de la ciudad luego de ser agredidos y lesionados por grupos de sujetos en hechos distintos suscitados en esta frontera de Nogales, Sonora.
De acuerdo con la información oficial uno de los casos se registró a las 01:19 horas cuando elementos de la Policía Municipal se trasladaron a la clínica 64 del parque industrial San Ramón donde reportaban a una persona lesionada en una riña.
En el lugar se entrevistaron con Hugo G. de 39 años, el cual les manifestó que a las 22:00 horas del día anterior se encontraba en un bar de la calle Ochoa de la colonia Fundo Legal, siendo que al salir varias personas comenzaron a golpearlo con una tabla perdiendo el conocimiento.
Dijo que horas después despertó en una de las calles de la colonia Pueblitos desnudo y sin pertenencias, entre ellos cartera, credenciales y tarjeta bancaria, al igual que su celular, siendo auxiliado por una persona quien lo trasladó en un vehículo al hospital donde fue valorado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar.
En otro caso dicha autoridad se trasladó a las 14:20 horas a la calle Río Fuerte de la colonia Héroes donde reportaban a una persona lesionada, en el lugar observaron a un hombre lesionado quien dijo llamarse Manuel de 29 años de edad.
El afectado es detalló que momentos antes se encontraba en el parque cuando fue abordado por tres sujetos los cuales lo cuestionaron sobre su presencia en el lugar, comenzando a agredirlo físicamente, sacando uno de ellos un machete con el cual lo lesionó en distintas partes del cuerpo y la cabeza.
Dijo que quedó tendido en el suelo, por lo que al verse lesionado se retiró del lugar comenzando a caminar siendo localizando por los oficiales, siendo trasladado al hospital IMSS Bienestar donde fue valorado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar. Sobre ambos casos se informó al Centro de Atención Temprana para su investigación.