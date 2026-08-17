Golpean a dos hombres en hechos distintos y terminan hospitalizados en Nogales

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Uno de los afectados fue atacado con una tabla a la salida de un bar y posteriormente despojado de sus pertenencias, mientras que otro fue agredido por tres sujetos, uno de ellos armado con un machete

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/08/2026 04:45 PM.
En Nogales y editada el 17/08/2026 04:51 PM.