Protección Civil alerta por lluvias y pide no cruzar arroyos en Nogales

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Julia Guadalupe Ochoa Zavala advirtió sobre el pronóstico de precipitaciones para esta semana, con especial atención al martes, y recordó que ingresar a los cauces representa un grave riesgo

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 17/08/2026 08:53 AM.
En Nogales y editada el 17/08/2026 09:19 AM.