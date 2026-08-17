Protección Civil alerta por lluvias y pide no cruzar arroyos en Nogales

La coordinadora de la Unidad Municipal de Protección Civil en Nogales, Sonora, Julia Guadalupe Ochoa Zavala, alertó a la comunidad sobre el pronóstico de precipitaciones para la próxima semana, con especial atención para el día martes; la funcionaria exhortó a los ciudadanos a evitar el cruce de arroyos, ya que esta acción representa un riesgo grave y recurrente en la ciudad.
Además de las recomendaciones de seguridad, Ochoa Zavala sostuvo que Seguridad Pública posee facultades para sancionar a las personas que ingresen de forma imprudente a los cauces, cuyas medidas buscan proteger la vida de los civiles y evitar poner en peligro a los equipos de rescate.
Estamos en época de lluvias y pues en realidad, pues ahora sí que hay que hacer las siguientes recomendaciones para todas las personas, como siempre lo hemos dicho. Que no desafíen los arroyos, porque es algo muy riesgoso, dijo.
En el Bando de Policía y Gobierno, Seguridad Pública tiene la facultad para sancionar a toda persona que ellos no mitiguen un riesgo o que la persona, imprudentemente, se ingrese al arroyo y ponga en riesgo la vida de las instituciones como lo comentas; son sancionados por parte de Seguridad Pública, agregó.
En el Bando de Policía y Gobierno, Seguridad Pública tiene la facultad para sancionar a toda persona que ellos no mitiguen un riesgo o que la persona, imprudentemente, se ingrese al arroyo y ponga en riesgo la vida de las instituciones como lo comentas; son sancionados por parte de Seguridad Pública, agregó.
Un problema crítico en el municipio es la acumulación de desechos en los canales de agua, de ahí que, pidió a la población evitar tirar muebles, llantas ni electrodomésticos en los arroyos, ya que esto provoca bloqueos e inundaciones; enfatizó que la limpieza y el cuidado del entorno es una responsabilidad compartida entre las autoridades y los propios habitantes.
Sobre el sistema de alerta temprana, aclaró que su propósito es estrictamente preventivo, aunque en ocasiones la alarma suena sin lluvia posterior, esto se debe a variaciones climatológicas naturales, ya que los sistemas cambian con rapidez y los vientos pueden desviar las tormentas hacia el oriente o el poniente de la ciudad.