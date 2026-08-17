Registro Civil abre plataforma para corregir actas en línea y sin costo

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Ana Judith Ortega Ruiz informó que los ciudadanos podrán solicitar correcciones de actas desde internet, con un tiempo de respuesta de hasta 10 días y sin necesidad de trasladarse a Hermosillo

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 17/08/2026 08:44 AM.
En Nogales y editada el 17/08/2026 08:53 AM.