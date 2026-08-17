Registro Civil abre plataforma para corregir actas en línea y sin costo

La Oficial del Registro Civil en Nogales, Sonora, Ana Judith Ortega Ruiz, informó sobre la apertura de una plataforma digital que permite a los usuarios realizar correcciones de actas de manera remota, al enfatizar que el trámite carece de costo y tiene un tiempo de resolución proyectado de 10 días.
Ortega Ruiz detalló que el sitio web: www.miregistrocivil.gob.mx se encuentra disponible para la recepción de solicitudes y para iniciar el proceso, el ciudadano debe ingresar al portal y cargar los documentos de prueba requeridos por el sistema.
Una vez completado el envío de información, el personal del Registro Civil valora el expediente, si los datos coinciden y son correctos, la dependencia emite el acta resuelta en un plazo máximo de 10 días.
Explicó que las características principales del servicio son que se trata de una modalidad cien por ciento en línea a través de internet, es trámite gratuito, como requisito de acceso re quiere de uso obligatorio de la Llave MX y se establece un tiempo de respuesta hasta 10 días tras el envío de documentos.
La funcionaria explicó que la gestión requiere la participación directa del titular y para acceder al sistema, es requisito que el usuario cuente con su “Llave MX”, una clave de acceso unificada para diversas plataformas gubernamentales en México, con la premisa que el mismo portal guía al ciudadano paso a paso para crear este trámite oficia en caso de no contar con ella.
Como alternativa a trámites foráneos, las solicitudes de corrección de actas representan una demanda frecuente por parte de la población civil durante las jornadas de servicios y, en ante esta situación, Ortega Ruiz exhortó a los ciudadanos a utilizar la herramienta tecnológica.
El uso de este sistema evita traslados presenciales a la Dirección del Registro Civil en la ciudad de Hermosillo y reduce los tiempos de espera que implica la gestión mediante módulos físicos locales, al enfatizar que, los registros de la dependencia muestran resoluciones concluidas para los usuarios que optaron por esta vía.