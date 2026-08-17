¡Sonora es campeón nacional de handball infantil! Nogales aporta tres talentos al título

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La Selección Sonora Infantil conquistó el Campeonato Nacional Infantil de Handball 2026 tras vencer 23-12 a Aguascalientes, con tres jugadores nogalenses como piezas importantes del equipo campeón

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 17/08/2026 03:08 PM.
En Nogales y editada el 17/08/2026 03:24 PM.