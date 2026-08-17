¡Sonora es campeón nacional de handball infantil! Nogales aporta tres talentos al título

La supremacía del balonmano juvenil tiene nombre y apellido: Sonora. Tras un torneo donde el dominio, la disciplina y la táctica fueron la constante, la Selección Sonora Infantil se consagró como el monarca absoluto del Campeonato Nacional Infantil de Handball 2026, al derrotar en una vibrante gran final al selectivo de Aguascalientes con un contundente marcador de 23 a 12.
El equipo sonorense demostró carácter de principio a fin, con victorias de amplias ventajas en cada uno de sus compromisos, el combinado estatal dejó claro que el trabajo, la preparación física y la inquebrantable unión del vestidor eran la receta perfecta para llevarse el oro a casa.
Así como la actuación bajo los tres palos, cuando los adversarios lograban penetrar la barrera defensiva, se topaban con la segunda aduana, unos porteros con una participación extraordinaria que mantuvieron el arco protegido en los momentos de mayor tensión.
Por su parte, el equipo de Aguascalientes demostró ser un digno rival, comandados por un cuerpo técnico audaz, buscaron descifrar el cerrojo sonorense al emplear una gran variedad de variantes tácticas. Desde defensas 3-3 abierta y cerrada, hasta marca personal, 4-2 y 5-1, los hidrocálidos mostraron preparación y una enorme determinación, al competir hasta el último segundo del reloj y ganándose el respeto total de la afición y del equipo campeón.
“Cada gol fue importante, pero detrás de cada anotación hubo un equipo completo trabajando, defendiendo, corriendo y luchando por el mismo objetivo. Este campeonato pertenece a todos”, expuso el representativo.
Asimismo, el triunfo pertenece a padres y madres de familia y aficionados, cuyo sacrificio y apoyo incondicional, tanto desde las gradas en Córdoba como a la distancia desde Sonora, hicieron posible esta inolvidable experiencia.
Hoy, Sonora no solo celebra una medalla de oro, celebra el compañerismo y el crecimiento de un grupo de niños que han demostrado a todo México que, cuando se trabaja en equipo, los sueños se vuelven realidad y, dejan claro para el resto del país: esto no es el final... es apenas el comienzo.