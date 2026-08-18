Endurecen revisiones de visas en EU, pero no existe cancelación masiva para viajeros regulares

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El Departamento de Estado mantiene una revisión más estricta de los viajeros y contempla la revocación de visas por incumplir las condiciones migratorias, cometer delitos, presentar información falsa o utilizar el documento para fines distintos a los autorizados

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 18/08/2026 04:18 PM.
En Nogales y editada el 18/08/2026 04:23 PM.