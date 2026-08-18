Endurecen revisiones de visas en EU, pero no existe cancelación masiva para viajeros regulares

El reciente decreto firmado por el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump ha generado una oleada de preocupación e incertidumbre entre los usuarios de redes sociales y aquellos que cruzan frecuentemente la frontera, sin embargo, el transito regular se mantiene fluyendo para quienes cumplen puntualmente con lo que establece el departamento de Estado.
Aunque el documento establece nuevas directrices de seguridad migratoria, la realidad es que no representa una cancelación masiva, ni arbitraria de visas para el ciudadano común que cruza a los Estados Unidos a realizar actividades cotidianas y si bien no existe un motivo para la paranoia generalizada, es innegable que las revisiones se han endurecido significativamente.
De acuerdo con cifras del Departamento de Estado, en lo que va del 2026, se han retirado alrededor de 175 mil visas a extranjeros, lo que significa un incremento de ya que en diciembre de 2025 se reportaban solo 100 mil en el 2025, lo que obedece según la agencia a la implementación de un programa de verificación continua, en donde se toma a consideración si los viajantes siguen cumpliendo con los requisitos de mantener su autorización migratoria.
Otra de los motivos de estas inspecciones más estrictas, tratan del reciente decreto en donde los agentes son cuidados para evitar que la visa de turista sea utilizada con el propósito premeditado de dar a luz en el territorio estadounidense, lo cual es considerado como fraude de internación establecido por el gobierno del vecino país.
Además del tema de los nacimientos, el departamento de Estado apunta directamente a quienes cometen violaciones evidentes a las condiciones de su documento o representan una amenaza, por lo que el retiro del documento busca sancionar a las personas que exceden su tiempo de estancia o participan en actividades delictivas concretas, como conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, cometer agresiones y participar en robos.
En lo local, esta política se ha traducido simplemente en interrogatorios más detallados al momento de solicitar el ingreso por los puertos de entrada por lo que se recomienda a los usuarios mantener la tranquilidad, responder con honestidad sobre el propósito exacto de su viaje y contar con elementos que respalden claramente sus actividades comerciales, turísticas o médicas.
Dentro del comunicado el departamento federal incluye entre otros motivos para el retiro de visa, quedarse más del tiempo autorizado, cometer actividades criminales o relacionadas con el tráfico de drogas o armas, usar la visa para un propósito distinto al autorizado, presentar documentos falsos, así como mentir durante su solicitud o entrevista de entrada, todo esto, permanece bajo criterio del oficial que lo atiende al momento de cruzar a los Estados Unidos, quienes tienen la autonomía de retirar el documento de manera discrecional y sin explicación.