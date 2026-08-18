Grasas y basura provocan colapso en drenaje y derrame sobre el bulevar 2000

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El vertido de grasas y desechos plásticos ocasionó un taponamiento que provocó el desborde de una línea de drenaje, afectando los carriles de circulación; autoridades buscan determinar el origen de los residuos

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 18/08/2026 04:40 PM.
En Nogales y editada el 18/08/2026 04:51 PM.