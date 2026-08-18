Grasas y basura provocan colapso en drenaje y derrame sobre el bulevar 2000

Una gran cantidad de grasas que fueron vertidas por desconocidos en los ductos del drenaje al sur de esta frontera provocaron un colapso en las líneas que corren sobre el bulevar 2mil donde los materiales cubrieron los carriles de circulación provocando el asombro de los residentes que reportaron los hechos a las autoridades en Nogales, Sonora.
Fue minutos después de las 10:00 horas que vecinos reportaron la salida de una sustancia espumosa con hedor desagradable acudiendo al lugar una patrulla de la Policía Municipal confirmando el derrame.
Julia Ochoa titular de la Unidad Municipal de Protección Civil confirmó que se trató de una especie de grasa que había provocado el desborde aunado a una gran cantidad de desechos plásticos que arrastró hasta ese punto, por lo que solicitaron la presencia de Bomberos y personal de Oomapas para que se realicen los trabajos correspondientes de seguridad y reparación.
Por su parte el Secretario del Ayuntamiento de Nogales Hipólito Sedano Ruiz, informó que el taponamiento se debe al exceso de basura que personas vierten en los ductos pluviales.
Como podemos advertir muchos de los taponamientos que se llevan a cabo suceden a raíz de la basura que tiramos por nuestros drenajes de las viviendas y de los establecimientos comerciales, invitamos a la población que usen los drenajes como una línea de conducción de basura.
Encontramos botellas de refresco encontramos galones de leche, diferentes depósitos de plástico que son vertidos a la línea de drenaje de una manera muy irresponsable y que eventualmente llegan a tapar la línea de conducción del agua lo que provoca inundaciones en algunas zonas de la ciudad, expresó.
Encontramos botellas de refresco encontramos galones de leche, diferentes depósitos de plástico que son vertidos a la línea de drenaje de una manera muy irresponsable y que eventualmente llegan a tapar la línea de conducción del agua lo que provoca inundaciones en algunas zonas de la ciudad, expresó.
Como gobierno municipal en coordinación con el gobierno del estado desde el área de Protección Civil tenemos responsabilidades que cumplir y por supuesto que habremos de hacer lo propio en ese sentido para identificar el origen de estas cantidades de grasas que vemos aquí, recalcó.