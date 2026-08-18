Invitan al Carbón Fest 2026, un festival de asados con causa en Nogales

El Ayuntamiento de Nogales invita a la comunidad de ambos Nogales al evento Carbón Fest 2026 el próximo sábado 22 de agosto en las instalaciones del Fopin para disfrutar de 12 asados diferentes y otras preparaciones especiales en un evento 100 por ciento familiar.
Directivos del DIF Municipal y la Dirección de Desarrollo Económico, exhortan a las familias de Nogales a ser parte de este evento gastronómico único y con ello aportar a una gran causa para el beneficio de los más vulnerables, ya que la entrada al evento se intercambia por una bolsa de pañales para adulto o de las diferentes etapas para menores, así como toallitas húmedas por persona.
Luis Arturo Pérez Chávez, titular de la Dirección de Desarrollo Económico, explicó que CarbonFest2026 se trata de un evento con causa que tendrá la participación de 12 equipos confirmados, todos parrilleros profesionales que van a preparar diferentes platillos cada uno, además de que podrán disfrutar de música en vivo con un grupo norteño.
Este evento viene a engrandecer a este Ayuntamiento por hacer eventos que la ciudadanía pueda asistir, convivir y que tengan un momento agradable, informó.
Nosotros de una u otra manera trabajamos con la familia lo que es muy importante porque necesitamos de estos esparcimientos para la familia, por lo que es de gran importancia sumarnos a este gran evento con causa, por ello invitamos a la ciudadanía a sumarse a disfrutar y convivir en familia y a degustar los platillos que prepararan los grandes parrilleros.
Los invitamos a sumarse para que traigan pañales para adulto para niños de etapa tres, cuatro y cinco y toallas húmedas, los esperamos para que pasen un rato agradables y disfrutar de un gran ambiente y poner un poco de nosotros mismos para ayudar a las personas más vulnerables, cuando Nogales se une a nuestra comunidad de se engrandece el corazón, expresó, Quintero de Gim.
Los invitamos a sumarse para que traigan pañales para adulto para niños de etapa tres, cuatro y cinco y toallas húmedas, los esperamos para que pasen un rato agradables y disfrutar de un gran ambiente y poner un poco de nosotros mismos para ayudar a las personas más vulnerables, cuando Nogales se une a nuestra comunidad de se engrandece el corazón, expresó, Quintero de Gim.
Es un festival que no solo es gastronómico es motor fundamental para la economía de Nogales, es una estrategia para promover nuestros emprendedores porque también habrá bazar además del talento de los 12 equipos de parrilleros, expresó.
Estamos invitando a toda la ciudadanía a degustar paella, carne asada, habrá un grupo musical Los Norteños, habrá muchas sorpresas y tendrán la oportunidad de votar por el mejor equipo además de ser un evento con causa para DIF, agradecemos a los patrocinadores y aparten la fecha, los esperamos, argumentó.
Estamos invitando a toda la ciudadanía a degustar paella, carne asada, habrá un grupo musical Los Norteños, habrá muchas sorpresas y tendrán la oportunidad de votar por el mejor equipo además de ser un evento con causa para DIF, agradecemos a los patrocinadores y aparten la fecha, los esperamos, argumentó.
Los presentadores del evento recalcaron que después de cada donativo pañales o toallitas húmedas a las personas se les colocará una pulsera con las que podrán degustar y se les dará un también un boleto para emitir el voto final, recomiendan probar todas las preparaciones o las más posibles antes de emitir su veredicto.