Invitan al Carbón Fest 2026, un festival de asados con causa en Nogales

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El evento se realizará este sábado 22 de agosto en las instalaciones del Fopin, donde 12 equipos de parrilleros ofrecerán diferentes preparaciones; la entrada será a cambio de pañales o toallitas húmedas para apoyar al DIF Municipal

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 18/08/2026 04:35 PM.
En Nogales y editada el 18/08/2026 04:40 PM.