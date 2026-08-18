Juan Gim anuncia apertura de carril en Avenida de los Maestros para reactivar comercios

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El alcalde informó que a más tardar el 10 de septiembre se habilitará un carril que conectará con la calle Tecnológico, luego de que comerciantes reportaran una caída de hasta 40% en sus ventas por las afectaciones viales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 18/08/2026 11:24 AM.
En Nogales y editada el 18/08/2026 11:36 AM.