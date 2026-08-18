Juan Gim anuncia apertura de carril en Avenida de los Maestros para reactivar comercios

Las afectaciones viales y las caídas en ventas de hasta un 40 por ciento, que reportan comerciantes de la zona de la Avenida de los Maestros, están por tener un respiro a más tardar el 10 de septiembre, fecha cuando se abrirá un carril de circulación para conectar la mencionada rúa con la calle Tecnológico y reactivar la economía en este sector de Nogales, Sonora.
Para atender esta situación y verificar el estado de los trabajos, el presidente municipal, Juan Francisco Gim Nogales, realizó un recorrido por la zona para dialogar de manera directa con los locatarios y explicarles los detalles de la obra que dará un nuevo rostro a este famoso entronque y el cual reemplazará, el antiguo puente de metal por uno moderno y con la capacidad de proveer mayor flujo vehicular, así como potenciales clientes para este sector.
Es una obra que empezó el 10 de junio y tiene un avance del 70%, porque hemos estado sobre la constructora y también a ellos les interesa terminar lo más temprano o lo más rápido posible y nos comprometimos a que vamos a abrir un carril que viene del lado tecnológico y se conecta a la Avenida de Los Maestros para que no se corte el flujo de la gente que ya está impuesta a ir a comprar ahí y ya tiene identificado todos los comercios, comentó el alcalde.
Para lograr agilizar los tiempos de entrega, mencionó el alcalde, las constructoras están aplicando un material de fraguado rápido que reduce la espera de siete a 3 días, además que esta estrategia se ha utilizado en la segunda etapa de la calle Tecnológico, la cual ya registra un 40% de avance con sus muros principales colados y protegidos ante la temporada de lluvias.
Ahorita estamos compactando, falta hacer ahí que terminen algunas conexiones de cable de CFE y posteriormente echar el cemento, vamos a echar un cemento que le damos a los ingenieros de tres días en lugar de siete días, y así hemos estado, se ha estado colando con cemento que es más rápido el fraguado y el secado del mismo y esos tres días que hemos hecho hoy y los tres días mañana y pasado, son días que se van sumando a lo que menos está durando la obra, indicó.