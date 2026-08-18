Julia Huerta escucha a vecinos de Nuevo Nogales y recibe festejo sorpresa

En un ambiente de cercanía y participación comunitaria, Julia Huerta llevó a cabo una exitosa jornada de los "Diálogos por la Transformación" en la colonia Nuevo Nogales, donde escuchó de primera mano las necesidades prioritarias del sector y fue recibida con un cálido festejo sorpresa por parte de los vecinos en Nogales, Sonora.
Durante su recorrido por las calles de la colonia, la morenista Julia Huerta sostuvo encuentros directos con las familias para dialogar sobre los rezagos históricos en materia de infraestructura y atención social. Estas inquietudes, propuestas y exigencias ciudadanas serán sistematizadas para formar parte del diagnóstico integral que se trabaja actualmente, con el objetivo de integrarse al plan estatal de quien abandere el proyecto de transformación en la contienda electoral de 2027.
Además de conformar esta agenda de trabajo interno de Morena, el recorrido sirvió como un espacio donde los habitantes expresaron un sentido agradecimiento por la continuidad y el fortalecimiento de los programas sociales. De manera puntual, los vecinos destacaron cómo la pensión para adultos mayores y las becas educativas representan hoy un pilar fundamental que abona directamente al bienestar y la estabilidad económica de sus hogares.
Tras una tarde dedicada a este ejercicio de política de territorio y escucha activa, la jornada culminó con un emotivo cierre, donde simpatizantes y residentes del lugar sorprendieron a Julia Huerta con pastel, música y muestras de afecto para celebrar su cumpleaños.
Cada colonia tiene algo que la hace única, y Nuevo Nogales me sorprendió con un cierre que no esperaba. Después de una tarde de platicar, escuchar y convivir con las familias, terminé celebrando durante el recorrido, compartió Julia Huerta.
Fue un momento muy bonito que disfruté de corazón y que me recordó lo valioso que es compartir tiempo con la gente. Gracias por cada conversación, cada saludo y por ese festejo. Me voy muy agradecida por tanto cariño. ¡Hasta pronto, Nuevo Nogales!, concluyó.
Fue un momento muy bonito que disfruté de corazón y que me recordó lo valioso que es compartir tiempo con la gente. Gracias por cada conversación, cada saludo y por ese festejo. Me voy muy agradecida por tanto cariño. ¡Hasta pronto, Nuevo Nogales!, concluyó.