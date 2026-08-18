Julia Huerta escucha a vecinos de Nuevo Nogales y recibe festejo sorpresa

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La morenista recorrió las calles de la colonia para recoger propuestas sobre infraestructura y atención social, mientras vecinos destacaron el impacto de pensiones y becas en sus familias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/08/2026 01:13 PM.
En Nogales y editada el 18/08/2026 01:15 PM.