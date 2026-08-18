Julia Huerta respalda rally de Bomberos de Nogales en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama

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La representante morenista destacó la participación ciudadana y el esfuerzo de los bomberos en una jornada que combinó deporte, convivencia y solidaridad para visibilizar la prevención y atención del cáncer de mama

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/08/2026 10:28 AM.
En Nogales y editada el 18/08/2026 10:31 AM.