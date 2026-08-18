Julia Huerta respalda rally de Bomberos de Nogales en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama

Como parte de la responsabilidad compartida en la prevención y visibilización de la lucha contra el cáncer de mama, Julia Huerta acompañó el sábado a Bomberos de Nogales en su rally de competencias bomberiles con apoyo a esa causa.
Julia Huerta reconoció la invaluable labor y felicitó a todos los participantes que, a través del deporte y la resistencia física, demostraron su compromiso con la salud y el bienestar de las mujeres, al destacar el poder de la empatía ciudadana, sin distingo de ideologías políticas.
Fue una oportunidad para compartir, convivir y, sobre todo, recordar que acompañarnos también hace la diferencia. Cada persona que participó puso su esfuerzo y entusiasmo para seguir dando visibilidad a esta causa. Gracias a quienes estuvieron presentes y decidieron sumarse. Cuando una comunidad se une para apoyar, cada esfuerzo cuenta, expuso.