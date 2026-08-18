Nogales Heat, con racha perfecta, busca recuperar la corona estatal en Caborca

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Con una temporada invicta y varios subcampeonatos a cuestas, la escuadra nogalense buscará recuperar la corona estatal durante la final que se disputará del 21 al 23 de agosto

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 18/08/2026 04:07 PM.
En Nogales y editada el 18/08/2026 04:10 PM.