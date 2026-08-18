Nogales Heat, con racha perfecta, busca recuperar la corona estatal en Caborca

Con su vista puesta en el campeonato, con una racha perfecta y la firme convicción de recuperar la corona estatal, el equipo Nogales Heat, se prepara para disputar la gran final de basquetbol adaptado, tras años de quedarse a un solo paso de la gloria con el subcampeonato, por lo que la escuadra nogalense viajara a culminar una temporada con la intención de traer el trofeo a casa.
Ricardo López Camacho, capitán de este equipo mencionó, que los partidos se disputaran los días 21, 22 y 23 de agosto en el nuevo gimnasio multideportivo en Caborca, por lo que con el desempeño arrollador de las ultimas sedes, la quintera frontera buscará concretar el campeonato para posteriormente buscar su pase a las competencias nacionales.
Sí, así es, pues esa es la meta que tenemos nosotros a lograr, queremos terminar la temporada de invictos y ganar este campeonato, porque anteriormente los años pasados hemos estado quedando subcampeones, y ya queremos traer un campeonato bien en Nogales, como muchos años lo estuvimos logrando, y pues no queremos que este año sea la excepción, mencionó López.
Más allá de la búsqueda del título estatal, el proyecto mantiene sus puertas abiertas para recibir a nuevas personas que utilicen silla de ruedas o tengan alguna perdida de extremidades, con el objetivo central de que la organización trascienda lo competitivo, enfocándose a la rehabilitación a través de la inclusión, brindando enseñanza desde cero e invitando a la población con discapacidad a sumarse a los deportes adaptados.
Sí, de hecho, es mi principal objetivo aquí en Nogales, ¿no? Lograr más gente que se integre a hacer deporte, independientemente de que, si quieren jugar básquet, que lo intenten, y si no los canalizamos a algún otro deporte, que convivan, que salgan de sus casas, que no estén ahí encerrados, que vivan la vida, ¿no? Que la disfruten más que nada, de eso se trata esto, manifestó.