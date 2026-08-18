Rescatan a osa atropellada en carretera Ímuris-Cananea; buscan a su posible cría

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La osa, que se encuentra en periodo de lactancia, fue localizada herida a la altura del kilómetro 151 y trasladada para recibir atención veterinaria; autoridades mantienen un operativo para localizar al osezno

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 18/08/2026 11:36 AM.
En Nogales y editada el 18/08/2026 11:46 AM.