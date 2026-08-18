Rescatan a osa atropellada en carretera Ímuris-Cananea; buscan a su posible cría

La mañana de este martes, autoridades municipales y cuerpos de emergencia rescataron a una osa que fue atropellada en la carretera Imuris a Cananea. El incidente movilizó a dependencias de los tres niveles de gobierno, no solo para garantizar la atención médica del ejemplar, sino para iniciar la búsqueda de una posible cría, ya que la hembra se encuentra en periodo de lactancia.
De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Ayuntamiento de Imuris, la alerta fue recibida a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) alrededor de las 6:00horas; el percance ocurrió a la altura del kilómetro 151 de la mencionada vía.
Al lugar se trasladó de manera inmediata el director de Protección Civil Municipal, César Pacheco, acompañado de su equipo de respuesta y al arribar, confirmaron la presencia del animal herido sobre la cinta asfáltica. Tal como se documenta en las imágenes del rescate, el personal de emergencia, con apoyo de especialistas, logró estabilizar a la osa para su traslado seguro a recibir atención médica.
El presidente municipal, Jesús Leonardo García Acedo, fue notificado del suceso y coordinó un operativo interinstitucional para salvaguardar la vida del mamífero, por lo que, la osa fue canalizada para su valoración y tratamiento con el médico veterinario Cecilio Gámez, de la clínica Veterinaria Rosas.
El Ayuntamiento informó que ya se ha solicitado la intervención y el apoyo técnico del Centro Ecológico de Hermosillo y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), instancias que determinarán el procedimiento legal y médico más adecuado para la rehabilitación y futuro de la especie.
Solicitó colaboración bajo indicaciones de evitar el contacto si llegan a observar a una cría de oso, es prioridad que no se acerquen bajo ninguna circunstancia, sin intervenir ni intentar su captura, así como tampoco interactuar con ella para evitar lastimarla o estresarla, al considerar fundamental comunicarse de forma urgente al 911 para que el reporte sea canalizado a los especialistas en manejo de vida silvestre.
El Gobierno Municipal informó que este evento trasciende el auxilio a un animal herido, tratándose del rescate de una madre cuya cría depende de ella para sobrevivir.
Las autoridades reiteraron que continuarán en trabajo y monitoreo de la evolución médica del ejemplar, al destacar que el respeto a toda forma de vida es una prioridad para la actual administración.