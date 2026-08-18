Seguridad Pública lanza tercera campaña “De corazón a tu mochila” para apoyar a estudiantes

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La corporación busca reunir 200 mochilas y útiles escolares nuevos para beneficiar a menores de familias vulnerables de Nogales durante el próximo regreso a clases

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 18/08/2026 01:25 PM.
En Nogales y editada el 18/08/2026 01:33 PM.