Seguridad Pública lanza tercera campaña “De corazón a tu mochila” para apoyar a estudiantes

La Administración de Seguridad Pública invita a la ciudadanía a participar en la tercera edición de la campaña benéfica “De corazón a tu mochila”; esta iniciativa busca recolectar mochilas y útiles escolares para beneficiar a niños de la comunidad nogalense.
La campaña cuenta con el respaldo del Comisario General Luis Arturo Corrales Ley y el Comisario en jefe Samuel Mendoza, así como del personal de la corporación de seguridad, quienes se sumaron con los primeros aportes a la colecta, como parte del compromiso social de la corporación en Nogales, Sonora.
Zulema Ruiz, promotora del proyecto, expresó su gratitud por el apoyo continuo de la corporación policial, empresas locales y diversos ciudadanos, esta vez con la meta de reunir 200 mochilas, una cifra que supera las 150 unidades donadas el año pasado; durante el primer año de la actividad, se lograron entregar 50 mochilas y, un año después, la cifra aumentó a 100.
Los beneficiarios de esta causa son menores previamente identificados por líderes de diferentes colonias y comités vecinales en los que se trabajan actividades de prevención del delito y conductas de fortalecimiento social, por lo que, resaltan el apoyo que llega de forma directa a quienes tienen mayor vulnerabilidad para su regreso a las aulas.
Las personas interesadas en colaborar pueden entregar sus donativos en el centro de acopio instalado en el edificio de Seguridad Pública, con recepción de artículos los días lunes, martes, miércoles y jueves desde las 8:00 hasta las 15:00 horas.
Una premisa fundamental que solicitan es que todos los útiles escolares y mochilas deben ser nuevos para brindar un regreso a clases digno a cada estudiante que recibe el beneficio.
Se dio a conocer que aquellas personas que se les dificulte la posibilidad de acudir personalmente al centro de acopio pueden enviar un mensaje al teléfono 631 308 8409 para coordinar la recolección de los donativos en su domicilio.