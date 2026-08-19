Angélica Burgos impulsa “Mi Barrio con Valor” para fortalecer a las familias nogalenses

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La coordinadora de Mujeres al 100 en Nogales anunció una jornada para el próximo viernes 28 de agosto en la colonia Colosio, con dinámicas familiares enfocadas en promover el respeto, la honestidad, la responsabilidad y la empatía

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/08/2026 11:02 AM.
En Nogales y editada el 19/08/2026 11:06 AM.