Angélica Burgos impulsa “Mi Barrio con Valor” para fortalecer a las familias nogalenses

Promover la unidad y la cohesión de las familias nogalenses, a través de la campaña “Mi Barrio con Valor”, es una de las prioridades de la agrupación Mujeres al 100, informó Angélica Burgos.
La coordinadora en Nogales de la organización, indicó que esta jornada se habrá de llevar a cabo el próximo viernes 28 de agosto en la colonia Colosio, en las instalaciones del jardín de niños Sonora y Francisco Javier Taddei, a partir de las tres de la tarde.
Con este proyecto buscamos retomar los valores a través de dinámicas en conjunto con las familias de la colonia...con la participación del Comité de Jóvenes al 100 y las payasita ‘Bolilla’ quien habrá de desarrollar las temáticas interactivas, explicó.
Con este programa interactivo se busca también, refirió, proporcionar a los niños, los jóvenes y a las familias en general, las herramientas de forma sencilla y clara para la toma de decisiones correctas para evitar problemas en el corto plazo.
Se busca retomar los principales valores como es el respeto...así como la honestidad, la responsabilidad y la empatía, como los principios y cualidades que guían la conducta de un ser humano, destacó Angélica Burgos.