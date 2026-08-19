Bienestar Sonora alerta por fraudes y aclara dudas sobre pagos y tarjetas

El delegado de la Secretaría del Bienestar en Sonora, Octavio Almada Palafox, emitió un mensaje dirigido a la población con el objetivo de prevenir fraudes y aclarar el funcionamiento de los pagos y la tarjeta del Banco del Bienestar.
A través de un mensaje en video, el funcionario detalló recomendaciones fundamentales para proteger a los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de México, desmintiendo rumores recientes.
En torno a la prevención de fraudes, expuso que no hay préstamos y fue tajante al señalar que el Banco del Bienestar no otorga préstamos de dinero e instó a la ciudadanía a no dejarse engañar, ya que cualquier oferta de este tipo se trata de un fraude.
Como segundo punto de interés, señaló que son falsos los reportes de bonos para mujeres y desmintió la existencia de supuestos “bonos de Mujeres de Bienestar”. Aclaró que, si bien la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una pensión para mujeres de 60 a 64 años, no se están entregando bonos adicionales, por lo que pidió estar alerta ante posibles extorsiones.
Respecto al uso de la tarjeta y disposición de efectivo, recordó a los beneficiarios que su plástico funciona como cualquier otra tarjeta bancaria, por lo que pueden utilizarla para pagar directamente en farmacias, gasolineras, tiendas de abarrotes y cualquier comercio que cuente con una terminal, sin necesidad de retirar el efectivo previamente.
El funcionario aclaró que no es obligatorio acudir a las sucursales bancarias exactamente el día marcado por el calendario oficial por orden alfabético, ya que, si el derechohabiente decide no ir el día que le toca su letra, su dinero permanece seguro en su cuenta y no desaparece.
Con estas aclaraciones, la dependencia busca brindar mayor tranquilidad a los adultos mayores y demás beneficiarios, evitar aglomeraciones innecesarias y proteger su economía.