Bienestar Sonora alerta por fraudes y aclara dudas sobre pagos y tarjetas

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Octavio Almada Palafox pidió a los beneficiarios no dejarse engañar con supuestos préstamos o bonos de Mujeres de Bienestar y recordó que el dinero permanece seguro en las cuentas aunque no acudan a cobrar el día que marca el calendario

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 19/08/2026 04:17 PM.
En Nogales y editada el 19/08/2026 04:19 PM.