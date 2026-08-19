Bomberos de Nogales se integran al Comité Ejecutivo de Materiales Peligrosos de Sonora

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El comandante César Ramón Vélez Hernández y los capitanes Iram Fuentes y Armando Reyes participarán en este organismo estatal para fortalecer la coordinación y respuesta ante emergencias con sustancias peligrosas

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 19/08/2026 03:18 PM.
En Nogales y editada el 19/08/2026 03:20 PM.