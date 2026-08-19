Bomberos de Nogales se integran al Comité Ejecutivo de Materiales Peligrosos de Sonora

Efectivos del cuerpo de Bomberos de Nogales Gustavo L. Manríquez forman parte del Comité Ejecutivo de Materiales Peligrosos del Estado de Sonora, conformado este miércoles en la capital del estado.
Al evento hicieron presencia el Comandante y Jefe de Bomberos, César Ramón Vélez Hernández, acompañado por los capitanes Iram Fuentes y Armando Reyes, expertos en la materia. Mismos que participaron en la formación del comité ejecutivo, organizado por la Coordinación Estatal de Protección Civil.
La creación de este comité representa un paso estratégico para fortalecer la coordinación entre autoridades, empresarios y organismos especializados, mediante la integración de una mesa directiva que permitirá brindar mayor atención y respuesta ante emergencias relacionadas con materiales peligrosos.
Durante la sesión, se destacó la importancia de contar con protocolos claros y equipos capacitados para enfrentar situaciones de riesgo químico, biológico o radiológico, garantizando la seguridad de la población y la protección del medio ambiente.
Los integrantes del cuerpo de Bomberos de Nogales mencionaron que están orgullosos que sus conocimientos amplían su compromiso de proteger al ciudadano no solo en la ciudad de Nogales si no en todo el estado de Sonora.
El Jefe de Bomberos de esta frontera detalló que continuaran fortaleciendo sus capacidades de respuesta especializada, con el objetivo de proteger a nuestra comunidad.