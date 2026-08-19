Desmienten “guerra de drones” entre Patrulla Fronteriza y cárteles en la frontera

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México desmintieron de manera oficial la existencia de una supuesta "guerra de drones" entre la Patrulla Fronteriza y cárteles en la frontera entre México y Estados Unidos, como publicó un medio de comunicación nacional.
A través de una tarjeta Informativa emitida este 19 de agosto de 2026 por Defensa, Marina, FGR, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se precisa que la información disponible y verificaciones realizadas descartan tanto la existencia de esos hechos, así como una incursión de aeronaves no tripuladas empleadas para vigilar a agentes fronterizos en territorio estadounidense.
El punto central para la región de Nogales, Sonora - Tucson, Arizona, de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), durante 2025 y 2026 no se han registrado aseguramientos de drones vinculados con actividades ilícitas en la zona fronteriza de Nogales, Sonora, y Tucson, Arizona.
El Gabinete reiteró que las autoridades mexicanas mantienen vigilancia permanente del espacio aéreo nacional y cuentan con capacidades para detectar aeronaves tripuladas o no tripuladas que operen sin autorización, aplicando protocolos de seguimiento e inhibición con apego al marco jurídico.
Es un sistema de 22 metros de longitud, lleno de helio, operado 24/7 con cámaras diurnas y nocturnas a 900 metros de altura para mantener control visual prolongado. Fue el primer aeróstato en Tucson; un segundo estaba programado para Sásabe.
De acuerdo con información oficial difundida por el Consulado General de EU en Nogales, en febrero de 2025 el gobierno estadounidense invirtió 115 millones de dólares en tecnología antidrones para reforzar la franja fronteriza con México. El anuncio se dio durante la visita de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a Nogales, Arizona.
Los registros oficiales de CBP en años anteriores sí documentan casos aislados en el estado, pero fuera del corredor Nogales. En el Sector Yuma, por ejemplo, se decomisó un dron que cargaba casi tres kilos de heroína con dispositivo GPS para su recuperación en lado americano.
A nivel nacional, la propia CBP reconoció ante el Congreso de EU que en 2022 se detectaron más de 10,000 incursiones de drones de cárteles en un solo sector de la frontera sur - el Valle del Río Grande, Texas - usados para vigilancia de movimientos de la Patrulla Fronteriza, una cifra que contrasta con la ausencia de incidentes en Nogales en 2025-2026.
En acciones binacionales denominadas Operativo Espejo elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, y el ejército mexicano en coordinación con otras autoridades federales y con sus homólogos del lado americano han realizado el arresto de decenas de personas en áreas desérticas de ambos lados de la frontera.
Destruyendo sus campamentos utilizados como puntos de vigilancia o “halconeo”, asegurando armas de fuego, artefactos tecnológicos como radios comunicadores, celdas solares y drones.
Cabe mencionar que de manera oficial en años anteriores al 2025 se tuvo conocimiento de la presencia de drones que cruzaban la frontera de Sonora a Arizona con paquetes que contenía drogas, reportes que ya no se han dado a conocer.
Las instituciones mexicanas subrayaron que mantienen comunicación y coordinación permanentes con las autoridades de Estados Unidos, mediante los mecanismos institucionales de cooperación y bajo principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, confianza mutua y coordinación sin subordinación.