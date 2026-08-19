Desmienten “guerra de drones” entre Patrulla Fronteriza y cárteles en la frontera

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El Gabinete de Seguridad descartó que exista una confrontación de este tipo y señaló que no se han registrado aseguramientos de drones vinculados con actividades ilícitas en el corredor Nogales-Tucson durante 2025 y 2026

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 19/08/2026 03:47 PM.
En Nogales y editada el 19/08/2026 03:50 PM.