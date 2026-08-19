Detienen a hombre por incumplir orden de restricción y entrar a casa de sus padres

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El sujeto, de 27 años, fue detenido en un domicilio del fraccionamiento La Mesa, luego de que su madre denunciara que ingresó sin autorización pese a contar con una medida de protección por violencia familiar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/08/2026 03:11 PM.
En Nogales y editada el 19/08/2026 03:16 PM.