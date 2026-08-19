Detienen a hombre por incumplir orden de restricción y entrar a casa de sus padres

Un hombre que contaba con una orden de restricción en su contra que no le permitía estar en casa de sus padres fue detenido por la policía al entrar al domicilio sin el consentimiento de sus progenitores en Nogales, Sonora.
El reporte de seguridad pública detalla que fue a las 14:25 horas que elementos preventivos acudieron a un domicilio del fraccionamiento La Mesa donde reportaban un incumplimiento de una orden de restricción y un posible caso de violencia familiar.
En el lugar se entrevistaron con la madre del señalado quien les manifestó que una semana antes interpuso una denuncia por violencia familiar en contra de su hijo, obteniendo una orden de restricción para que no pudiera acudir a su domicilio.
Señalando que éste no la había acatado ya que se encontraba al interior de su casa sin su autorización, siendo en esos momentos que los oficiales escucharon desde el interior a una persona del sexo masculino el cual agredía de manera verbal a los oficiales.
Por lo que con autorización de la afectada ingresaron al domicilio, logrando la detención de Julio C. "N" de 27 años de edad, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana, quienes ordenaron que la persona fuera puesta a su disposición.