Gim Nogales ofrece respaldo a familia tras accidente en alberca municipal

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El Alcalde aseguró que el Ayuntamiento colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos y pidió evitar especulaciones o protagonismo con el dolor de los deudos

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 19/08/2026 03:58 PM.
En Nogales y editada el 19/08/2026 04:01 PM.