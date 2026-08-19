Gim Nogales ofrece respaldo a familia tras accidente en alberca municipal

Ante el lamentable accidente registrado en la alberca municipal, el enfoque principal ha sido el brindar atención integral y acompañamiento directo a los deudos, en donde el Ayuntamiento de Nogales, mantiene una postura firme de colaboración absoluta para que las instancias competentes aclaren los hechos, priorizando el respeto y la empatía por encima de la tragedia.
Tras conocer la fatal noticia, el presidente municipal, Juan Francisco Gim Nogales, acudió de forma inmediata al lugar para ofrecer apoyo moral y logístico, junto a su esposa, por lo que se ha mantenido en contacto con los afectados para facilitarles la asistencia profesional de salud, lanzando además un llamado a la sociedad a no lucrar con este suceso.
En el primer momento que me enteré, en ese momento, lo que me interesó es ir a ver a la familia. Ahí está la familia, estuve con ellos hasta las horas de la noche, que requería el tiempo de estar con ellos para atenderlos en todo momento, mostrar mi solidaridad ante ese lamentable accidente. Y la posición del Ayuntamiento es muy clara, es muy firme. Yo voy a colaborar, voy a estar presente en que las autoridades resuelvan como tengan que resolver, indicó el munícipe.
Ayer estaba con ellos yo y estaban muy desagradables, estaban muy descontentos porque alguien muy irresponsable sube eso antes de que la familia se entere. Y eso es lo que debemos de cuidar como seres humanos. Entonces eso es lo que les pido, que no hagamos protagonismo con el dolor ajeno de la familia que está pasando ahorita. Que no descalifiquemos y que sean las autoridades las que se encarguen de esclarecer esto, mencionó.