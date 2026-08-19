Grupo Saylam Yoremem proyecta nuevo Centro Ceremonial Yoreme Mayo en Nogales

En un esfuerzo histórico por preservar sus tradiciones y fortalecer su identidad cultural en la región fronteriza, el Grupo Saylam Yoremem de la Frontera ha dado el primer paso oficial para la edificación de su nuevo espacio sagrado.
El Covanaro Gobernador del Grupo Saylam Yoreme de la Frontera, Juan Manuel Yocupicio Zambrano, acompañado de un numeroso grupo de integrantes de la etnia, visitó la región sur poniente de Nogales para ubicar y seleccionar el terreno definitivo.
El predio elegido que se encuentra en la zona conocida como La Comaya, perteneciente a la Comunidad Mayo Yaqui, impulsado activamente por Josué Figueroa desde hace algunos años en la localidad.
El Covanaro recinto llevará por nombre Centro Ceremonial Yoreme Mayo y estará consagrado en honor a San Isidro Labrador, al precisar que el propósito principal de la reunión fue llevar a cabo la selección del terreno donde se fincará el centro para celebrar sus festividades tradicionales.
En torno a la unidad y respaldo comunitario, durante el recorrido por el predio, el evento se convirtió en un espacio de hermandad donde diversos miembros de la comunidad tomaron la palabra para expresar su firme respaldo a la iniciativa.
Asistieron representantes y familias originarias de diversas comunidades del sur de Sonora, norte de Sinaloa e incluso de Chihuahua, entre los presentes se identificaron miembros provenientes de Huatabampo, Navojoa, Álamos, Chínipas, Bacame Nuevo, Masiaca y Campo 19, entre otros.
Las y los asistentes manifestaron su entusiasmo por colaborar en la construcción del “ramadón” y establecer un punto de encuentro para sus próximas fiestas patronales en esta localidad.
Los organizadores extendieron una cálida invitación a todos los yoremes y simpatizantes que radiquen en la frontera a unirse al grupo con confianza y apoyar este esfuerzo comunitario.
El grupo posa orgullosamente sosteniendo un gran estandarte que los identifica como “Saylam Yoremem de la Frontera, Nogales Sonora”, que guarda las y los protagonistas de esta histórica representación con figuras tradicionales como el danzante del venado.