Grupo Saylam Yoremem proyecta nuevo Centro Ceremonial Yoreme Mayo en Nogales

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La comunidad realizó la selección del terreno donde se construirá el espacio sagrado en honor a San Isidro Labrador, con el respaldo de familias y representantes provenientes de Sonora, Sinaloa y Chihuahua

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 19/08/2026 04:22 PM.
En Nogales y editada el 19/08/2026 04:24 PM.