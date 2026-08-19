Impulsan en Nogales talento universitario para resolver retos de la industria

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El programa “Jóvenes Impulsando la Industria” ofrece a estudiantes la oportunidad de desarrollar proyectos para atender necesidades reales de empresas locales, con estímulos de hasta 50 mil pesos por reto

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 19/08/2026 04:03 PM.
En Nogales y editada el 19/08/2026 04:06 PM.