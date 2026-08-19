Impulsan en Nogales talento universitario para resolver retos de la industria

Con el objetivo de vincular el talento universitario con las necesidades reales del sector productivo, se lanzó en Nogales, Sonora, la nueva convocatoria del programa “Jóvenes Impulsando la Industria”, promovido por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT), iniciativa que permitirá a los estudiantes desarrollar proyectos prácticos para resolver problemáticas de la industria local, compitiendo por un estímulo económico de 50 mil pesos por reto.
El programa está dirigido a alumnos de universidades públicas y privadas que cuenten con al menos el 50% de los créditos de sus planes de estudio y las áreas prioritaria de esta edición incluyen la industria automotriz, energía, tecnologías de la información, manufactura y minería, cuestiones fundamentales del desarrollo económico en Sonora.
Y qué bueno que, en este evento, la industria, la educación, las cámaras, las instituciones educativas se unan para tal propósito. Muchas gracias por participar, la verdad que aprecio mucho lo que hacen, porque un gobierno sin el apoyo de la triple hélice sería muy difícil llevar a cabo esto, o casi imposible, pero se vuelve una gran posibilidad a construir cuando ustedes lo logran, y sobre todo con los jóvenes, declaró el alcalde.
La dinámica consiste en formar equipos de hasta tres integrantes, siempre respaldados por un maestro asesor, con una fase de pre-registro y capacitación, los jóvenes seleccionados trabajarán durante siete semanas directamente en las plantas industriales, realizando recorridos y recibiendo mentoría de los equipos operativos expertos.
Y se generan 150 proyectos específicos que son reconocidos por las empresas y dan una solución a una temática o a un problema específico que tiene cada empresa, pues es un aporte fundamental y también es un reconocimiento de que la formación en el aula es válida, que los maestros y los estudiantes tuvieron la capacidad de responder a ese reto e inclusive generar un modelo innovativo, mencionó Rodolfo Basurto.
Es un modelo formativo, es un modelo productivo y es un modelo integral que nosotros vamos a seguir buscando en todo el Estado. Ya estamos viendo en todos los municipios, pero el Nogales, Presidente, es un modelo que llega para quedarse y va a seguir las ediciones que los nogalenses soliciten y el recurso está garantizado para que este programa pueda seguir funcionando, comentó Said Saavedra, director de CONACYT en Sonora.