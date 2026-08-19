Muere hombre que permanecía hospitalizado tras sufrir múltiples golpes

Un hombre que fue internado en el Hospital IMSS Bienestar el pasado 14 de agosto con múltiples golpes perdió la vida al no superar la lesiones mientras era atendido por lo médicos de guardia.
De acuerdo con el reporte oficial el deceso se registró alrededor de las 09:40 horas elementos de la Policía Municipal de Nogales, Sonora, acudieron al lugar donde el médico de guardia, les manifestó que el pasado 14 de agosto el de nombre Enrique A. de 53 años había ingresado al hospital con varios golpes en el cuerpo.
Se detalló que en su momento no se proporcionó información alguna sobre los hechos, ni de familiares o responsables de las lesiones.
Dando a conocer que el hombre perdió la vida al no superar las lesiones alrededor de las 06:50 horas, encontrándose en el lugar personal de Servicios Periciales y funeraria en turno, quienes se hicieron cargo de las diligencias de ley e informado del caso al Centro de Atención Temprana para su conocimiento.