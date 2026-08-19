Muere hombre que permanecía hospitalizado tras sufrir múltiples golpes

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Enrique A., de 53 años, permanecía internado desde el pasado 14 de agosto en el Hospital IMSS Bienestar; autoridades informaron que falleció debido a las lesiones que presentaba

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/08/2026 03:29 PM.
En Nogales y editada el 19/08/2026 03:31 PM.