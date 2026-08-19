Muere joven en alberca de la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses

Un hombre perdió la vida mientras nadaba en la alberca de la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses ubicada en la colonia La Granja de Nogales, Sonora.
De acuerdo con la información preliminar el finado contaba con 28 años, era residente de esta frontera y padecía sordera y problemas del habla según sus familiares directos.
Hasta el momento se desconocen detalles del desafortunado incidente por falta de datos oficiales.
Sin embargo, en el lugar trascendió que el joven entro a la alberca y ya no pudo salir por sus propios medios.
Se desconoce si era parte de algún curso de natación o si había acudido de manera particular al lugar.
Fue personal de la Cruz Roja quienes sacaron el cuerpo del joven declarando qué ya no contaba con signos vitales, se desconoce cuánto tiempo estuvo dentro del agua.
Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal acudieron al lugar donde en coordinación con periciales realizaron las diligencias de ley, finalmente el cuerpo fue llevado a una funeraria local donde continuaron con los trabajos de ley.
Se espera mayores datos en las próximas horas, información en proceso.
Descanse En Paz