Muere joven en alberca de la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses

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Un hombre de 28 años perdió la vida mientras se encontraba en la alberca de la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses, en la colonia La Granja; autoridades investigan las circunstancias del hecho

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 19/08/2026 09:43 AM.
En Nogales y editada el 19/08/2026 09:50 AM.