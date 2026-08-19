Nogales recibirá inversión de mil 27 millones de pesos para nueva subestación eléctrica

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El proyecto, adelantado de 2028, permitirá ampliar la capacidad energética de la frontera y atender el crecimiento de sectores como el aeroespacial y automotriz

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 19/08/2026 04:08 PM.
En Nogales y editada el 19/08/2026 04:12 PM.