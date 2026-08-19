Nogales recibirá inversión de mil 27 millones de pesos para nueva subestación eléctrica

Con una inversión histórica de 1027 millones de pesos, la frontera asegurará su capacidad energética e industrial para las próximas décadas, con la llegada de una nueva subestación eléctrica representa un beneficio duradero que resolverá las necesidades de suministro e impactará de manera positiva a toda la región norte.
La consolidación de esta obra federal es resultado de la gestión del presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, en trabajo estrecho con el gobernador del estado, Alfonso Durazo y reconoció el papel fundamental del sector empresarial, destacando el liderazgo de María Elena Gallego, para impulsar el desarrollo económico y lograr adelantar este proyecto.
Pues el día de hoy yo participé en un Zoom donde ya se autoriza de manera federal un proyecto que estaba para el 2028. Lo jalamos, que fue la solicitud mía y del gobernador y lo van a empezar a construir ya. Ahorita estamos ya haciendo todo de manera muy explícita para tener esa inversión de más de mil millones de pesos para una inversión en lo que es energía, comentó el alcalde.
Este esfuerzo conjunto, preparará al municipio de acuerdo con el alcalde, para capitalizar el fenómeno conocido como nearshoring de empresas trasnacionales durante los próximos 10 años, con un incremento en la capacidad instalada para fortalecer el mercado aeroespacial y automotriz prioritario, garantizando el suministro eléctrico para más de 500 mil habitantes.
Por eso ahorita estamos construyendo la parte hídrica, la parte de electricidad, de energía, con esto que les menciono. Estamos planeando un Nogales y vamos a dejar un Nogales para 10, 30 años más, que vuelva a tener ese impulso que tuvo la industria allá por los 80 o los 70, declaró.