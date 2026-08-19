Nogalense Gabriel Esquivel impulsa a México al campeonato mundial U12 de béisbol

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El joven pelotero conectó el imparable decisivo ante Japón que le dio a México el título internacional del Torneo Mundial Cal Ripken, donde la selección sonorense terminó invicta con ocho victorias

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 19/08/2026 04:26 PM.
En Nogales y editada el 19/08/2026 04:34 PM.