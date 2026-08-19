Policía Municipal recupera vehículo con reporte de robo en la colonia Fundo Legal

Elementos de la Policía Municipal localizaron en la colonia Fundo Legal un vehículo que contaba con reporte de robo el cual fue entregado a su propietaria en Nogales, Sonora.
El reporte policial indica que siendo las 08:00 horas elementos comisionados al departamento de Vehículos Robados al encontrarse realizando recorridos de búsqueda y localización sobre la calle Fenochio de la colonia señalada localizaron un auto en aparente estado de abandono.
Se trató de un sedán Honda modelo 1997 de color verde el cual coincidía con las características de una unidad reportada como robada recientemente, por lo que descendieron de la unidad policial, para verificar el número de serie con la base de datos.
En el sitio se informó que efectivamente el auto coincidía con la predenuncia de robo, dando aviso a su propietaria de nombre Samantha de 34 años, sobre el hallazgo la cual acudió al sitio y acredito su legal pertenencia con la documentación que la acredita.
La mujer señaló que no era su deseo continuar con la investigación, recibiendo el vehículo en las condiciones en que fue encontrado.