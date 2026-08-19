Policía Municipal recupera vehículo con reporte de robo en la colonia Fundo Legal

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Agentes localizaron un Honda modelo 1997 en aparente estado de abandono durante recorridos de búsqueda; la unidad fue identificada mediante la base de datos y entregada a su propietaria

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/08/2026 03:06 PM.
En Nogales y editada el 19/08/2026 03:08 PM.