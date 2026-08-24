Angélica Burgos impulsa red de apoyo para familias de Nogales

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La coordinadora de Mujeres al 100 invitó a transportistas y a la comunidad a integrarse a los programas de la organización, que promueven atención social, actividades juveniles y acciones para fortalecer la convivencia familiar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/08/2026 12:08 PM.
En Nogales y editada el 24/08/2026 12:24 PM.