Angélica Burgos impulsa red de apoyo para familias de Nogales

Proporcionar el respaldo y el acompañamiento a las féminas de esta frontera, es el principal objetivo social de la organización a nivel estado, del proyecto Mujeres al 100, destacó Angélica Burgos.
La coordinadora en Nogales de esta agrupación, se reunió con un nutrido grupo de hombres y mujeres transportistas, a quienes invitó a integrarse a pertenecer a esta red de apoyo y servicio comunitario en la ciudad.
Estamos dando a conocer los programas de apoyo y de servicio para las familias nogalenses...manteniendo el acercamiento con los diversos sectores de nuestra frontera y generar más oportunidades para nuestra comunidad, explicó.
De igual manera, la aplicación de programas como “Tardes de Café”, “Retas de Barrio”, “Mi Barrio con Valor” y “Mi Barrio, Mi Juventud”, indicó, como parte de las tareas que se llevan a cabo en las colonias de la ciudad.
El pasado 12 de agosto Día Mundial de la Juventud, estuvimos en la colonia La Mesa...llevamos el proyecto ‘Mi Barrio, Mi Juventud” atendiendo a los jóvenes deportistas y a las familias en general con fisioterapias, pláticas de nutrición y asesorías con profesionales de la salud, refirió.
En la organización de estas actividades participan activamente los integrantes del Comité de Jóvenes al 100 encabezados por Alejandra Velázquez, agregó, la sección juvenil del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) con Kevin Montoya y la payasita “Bolilla” quien trae un programa interactivo para niños, jóvenes y adultos.