Carbón Fest reúne a familias nogalenses y cientos de donaciones para DIF

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La segunda edición del evento reunió gastronomía, música y convivencia en la explanada de FOPIN, donde la comunidad donó cientos de paquetes de pañales y toallitas para familias necesitadas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/08/2026 12:23 PM.
En Nogales y editada el 24/08/2026 12:44 PM.