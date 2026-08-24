Carbón Fest reúne a familias nogalenses y cientos de donaciones para DIF

Con una amplia participación de familias nogalenses y un importante resultado en materia de solidaridad, se llevó a cabo con gran éxito la segunda edición de Carbón Fest, actividad organizada por el Ayuntamiento de Nogales, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, en coordinación con la Agrupación de Parrilleros.
Durante la jornada realizada este sábado 22 de agosto en la explanada de FOPIN, cientos de personas disfrutaron de una tarde de convivencia, gastronomía y música, al tiempo que contribuyeron con una causa social mediante la donación de cientos de paquetes de pañales y toallitas húmedas, que serán canalizados a través del Sistema DIF Nogales para apoyar a familias que los necesitan.
El alcalde Juan Francisco Gim Nogales, quien estuvo presente durante el evento acompañado de su esposa, Griselda Quintero Portillo, presidenta del Voluntariado de DIF Nogales, destacó que el principal resultado de esta segunda edición fue la participación solidaria de la comunidad.
Más allá de la competencia y de todo lo que pudimos disfrutar durante Carbón Fest, lo más importante fue ver nuevamente a las familias de Nogales unidas por una buena causa. Fueron cientos de paquetes de pañales y toallitas húmedas los que logramos reunir y que ahora, a través de DIF, llegarán a quienes verdaderamente los necesitan, expresó el Presidente Municipal.
Estos son los eventos que queremos seguir impulsando: espacios donde convivimos, disfrutamos nuestra ciudad y al mismo tiempo generamos un beneficio para otras familias. Mi reconocimiento a todos los equipos participantes y, de manera especial, a mi esposa Griselda por mantenerse siempre activa en las causas que tienen un sentido social para Nogales, agregó Gim Nogales.
Por su parte, el director de Desarrollo Económico, Luis Pérez Chávez, señaló que la respuesta obtenida superó las expectativas y confirmó el potencial de Carbón Fest como una actividad que puede seguir creciendo año con año.
Estamos muy contentos con el resultado. Tuvimos una gran participación de las familias y, sobre todo, logramos que la convivencia y la gastronomía se tradujeran en apoyo directo para quienes más lo necesitan. La cantidad de pañales y toallitas recaudados nos habla de una sociedad solidaria y también del éxito que está teniendo Carbón Fest en apenas su segunda edición, manifestó.
En el evento estuvieron presentes la señora Griselda Quintero Portillo; la regidora María Elena Moreno Durazo; funcionarios del Gobierno de la Ciudad; integrantes de DIF Nogales; representantes de la Dirección de Desarrollo Económico; así como los parrilleros Juan Pablo Medina Valle y Ramón Martínez Gástelum, entre otros invitados.
La jornada reunió a diferentes equipos que ofrecieron a las familias una amplia variedad de platillos elaborados al carbón y al horno, además de música, productos de emprendedores locales y un ambiente completamente familiar.
Con los resultados obtenidos, el Gobierno de la Ciudad refrenda su intención de continuar fortaleciendo Carbón Fest como una actividad anual que promueva la gastronomía, la convivencia comunitaria, el talento local y, especialmente, la solidaridad entre las familias de ambos Nogales.