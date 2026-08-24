Cinco alumnos del CECyTES Nogales I avanzan en Olimpiada de Química

Al destacar por su dedicación y alto nivel académico en las ciencias exactas, cinco estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECyTES) plantel Nogales I, lograron clasificar a la segunda ronda de la XXXVI Olimpiada de Química, certamen académico organizado por la Universidad de Sonora (UNISON).
La institución educativa, cuyo director es el maestro Mauricio Pérez Gómez, informó que este importante logro posiciona al plantel como un referente en el impulso a la ciencia y representa un motivo de orgullo para la comunidad escolar, al demostrar el compromiso de los jóvenes con su aprendizaje y desarrollo profesional.
Como estudiantes que han sido preseleccionados para avanzar en esta exigente competencia se notificó a Ángel Alexander Medina Ramos, Christofer Sarabia Astorga, Genezis Nahomy Castro Flores, Carlos Fabián Hernández García y Jesús Jael Armenta Hernández.
Como parte de las exigencias de esta segunda etapa, van a mantener su preparación, ya que, durante el mes de septiembre, sus cinco preseleccionados viajarán a la ciudad de Hermosillo para integrarse a un curso presencial intensivo. Esta capacitación tiene como objetivo principal fortalecer sus conocimientos teóricos y habilidades prácticas en el laboratorio, dotándolos de las herramientas necesarias para enfrentar las siguientes fases eliminatorias del certamen.
Las autoridades de la institución destacaron que este avance no habría sido posible sin el respaldo institucional y, sobre todo, sin el acompañamiento experto de sus asesores. Se hizo un reconocimiento especial al compromiso de los docentes Erika Almanza y Heriberto Gálvez, quienes han sido pieza clave para impulsar la vocación científica de los estudiantes y guiarlos durante todo el proceso de preparación.