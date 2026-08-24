Cinco alumnos del CECyTES Nogales I avanzan en Olimpiada de Química

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Los estudiantes clasificaron a la segunda ronda de la XXXVI Olimpiada de Química de la Universidad de Sonora y continuarán su preparación con un curso intensivo en Hermosillo

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 24/08/2026 04:40 PM.
En Nogales y editada el 24/08/2026 04:43 PM.