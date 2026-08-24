“A los desaparecidos no se les juzga, se les busca”: Buscando Corazones Nogales

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El colectivo mantiene sus jornadas de búsqueda en la región con apoyo de autoridades de los tres niveles de gobierno y pide a la ciudadanía aportar información de manera anónima

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 24/08/2026 04:54 PM.
En Nogales y editada el 24/08/2026 04:57 PM.