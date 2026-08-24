“A los desaparecidos no se les juzga, se les busca”: Buscando Corazones Nogales

En medio de la incertidumbre que viven decenas de familias, la esperanza se mantiene firme en la frontera y bajo la inquebrantable premisa de que “a los desaparecidos no se les juzga, se les busca”, el colectivo Buscando Corazones Nogales reiteró su compromiso hasta que cada persona ausente vuelva a su hogar.
La líder del colectivo ciudadano Ramona Ayala Ortiz confirmó la permanencia de sus despliegues operativos de campo en toda la región, con jornadas de búsqueda impulsadas de manera directa por las denuncias ciudadanas, las cuales se han convertido en la brújula principal para localizar a quienes faltan.
Para garantizar la seguridad y eficacia de estos rastreos, las labores no se realizan en solitario, por lo que, Buscando Corazones Nogales cuenta con el acompañamiento y respaldo táctico de las autoridades de los tres órdenes de gobierno con estructuras de seguridad municipal, estatal y federal, al enfatizar que la coordinación institucional es clave para avanzar en esta crisis humanitaria.
Desde un llamado a la empatía ciudadana, la labor del colectivo va más allá de excavar la tierra, sino que, se trata de sanar heridas y cerrar ciclos de dolor, donde las madres, hermanas, esposas y familias que conforman este grupo buscan trascender el estigma y apelar a la humanidad de la sociedad sonorense para que rompan el pacto de silencio.
El colectivo lanzó un mensaje de urgencia a la población para solicitar colaboración y garantizar la más estricta confidencialidad para quienes decidan aportar datos:
Ayúdanos a regresar un corazón a casa, una familia lo espera. Si tienes información de una fosa clandestina o información de un desaparecido, comunícate con nosotros. Tu llamada será totalmente anónima, pierde el miedo: 631- 157 - 1729.