Detienen a dos mujeres con marihuana tras infracción de tránsito en Los Maestros

Dos mujeres fueron detenidas por la Policía Municipal en posesión de varios cigarros de mariguana y hierba a granel luego de cometer una infracción de tránsito en la colonia Los Maestros en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 18:45 horas que elementos preventivos al encontrarse realizando recorridos de prevención sobre la avenida Los Maestros a la altura del restaurante de comida china, observaron un sedán Hyundai Sonata de color gris que cometió una infracción de tránsito al estacionarse.
Por tal motivo abordaron a la conductora siendo en ese momento que se percataron de un fuerte olor a marihuana y una actitud nerviosa evasiva tanto de la conductora como de la acompañante, por lo que le solicitaron la autorización para verificar el vehículo.
Según el reporte policial los agentes localizaron sobre la consola central 6 cigarrillos de mariguana por lo que procedieron a leerle sus derechos como personas detenidas a la conductora de nombre Dulce X. "N" de 20 años de edad y a su acompañante de nombre Vannesa S. "N" de 21 años.
Se informó que durante el inventario del auto los agentes lograron ubicar en el bolso de la conductora una bolsa de plástico de color verde más de dicha hierba a granel, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana, quien ordenó que las personas detenidas fuera puestas a su disposición junto con la materia del delito y el vehículo remolcado a los patios del corralón del C5.