Detienen a dos mujeres con marihuana tras infracción de tránsito en Los Maestros

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Policías municipales localizaron seis cigarrillos y una bolsa con hierba a granel durante una inspección al vehículo en el que viajaban las jóvenes de 20 y 21 años

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/08/2026 03:30 PM.
En Nogales y editada el 24/08/2026 03:41 PM.