Entregan transporte escolar al Cecyte Nogales II en beneficio de 600 estudiantes

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La nueva unidad permitirá mejorar la movilidad de los alumnos de la colonia Colosio y sus alrededores para actividades académicas, deportivas, culturales y cívicas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 24/08/2026 12:49 PM.
En Nogales y editada el 24/08/2026 12:50 PM.