Entregan transporte escolar al Cecyte Nogales II en beneficio de 600 estudiantes

Para dar respuesta a la sentida necesidad de movilidad estudiantil, el Gobierno del Estado, a través de Cecyte Sonora, concretó la entrega de una unidad de transporte escolar en beneficio directo de la comunidad del plantel Nogales II.
El evento oficial de entrega estuvo encabezado por la Directora General de Cecyte Sonora, Blanca Valenzuela y el director del plantel José María Velderrain Galaviz, para formalizar el otorgamiento de este recurso operativo, considerado vital para el desarrollo diario de las actividades escolares.
Nos encontramos con nuestro director del plantel Nogales 2, quien ha hecho una gestión ante la Dirección General para que le pudiéramos proporcionar un autobús que teníamos aquí en condiciones favorables, para apoyar a sus alumnos con la movilidad, con las actividades artísticas, culturales, deportivas, y con esto se verán beneficiados alrededor de 600 estudiantes, manifestó la directora general.
Durante la entrega, Blanca Valenzuela destacó que este recurso permitirá a las y los estudiantes trasladarse de manera segura y eficiente. Subrayó que, más allá de ser una herramienta de movilidad, el transporte impacta directamente en la calidad educativa, fortaleciendo así las condiciones para la formación académica de los jóvenes.
Nuestra comunidad Cecyte Nogales 2 está muy agradecida con esta gran oportunidad que viene para nuestros jóvenes, nuestra comunidad ya, más de 600 estudiantes, cuatro especialidades, a los cuales beneficiará mucho para salir a las actividades deportivas, culturales, cívicas y también a las visitas guiadas; gracias a todos los que hacen posible este gran logro, manifestó el maestro José María Velderrain Galaviz.