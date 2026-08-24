Honran memoria del capitán Pablo Sixto Domínguez con estación de Bomberos

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Familiares del fallecido capitán revelaron la placa conmemorativa de la nueva Estación 6, ubicada en Los Virreyes, que lleva su nombre como reconocimiento a sus años de servicio y entrega

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 24/08/2026 04:03 PM.
En Nogales y editada el 24/08/2026 04:11 PM.