Honran memoria del capitán Pablo Sixto Domínguez con estación de Bomberos

Muy emocionados y llenos de orgullo se mostró la familia del fallecido capitán Pablo Sixto Domínguez González luego de que se revelara la placa conmemorativa de la estación 6 del Cuerpos de Bomberos de Nogales la cual lleva su nombre.
Perla Esmeralda Valencia del grupo de administración del cuerpo de bomberos y quien fuera esposa del capitán Pablo Sixto, en compañía de sus hijos revelaron la placa en compañía del alcalde Juan Francisco Gim Nogales y los invitados especiales a la entrega de inauguración de la nueva estación ubicada en la colonia Los Virreyes.
Perla Esmeralda se dijo sorprendida de la decisión de sus compañeros de ponerle el nombre de su difunto esposo, pero aseguró que se lo merece pues él amaba ser bombero, al igual sus hijos expresaron su emoción y agradecimiento.
Pues estamos muy contentos, nos sorprendieron, muy agradecidos la verdad, Pablo entregó muchos años de su vida a la estación de bomberos, él amaba ser bombero y pues agradecemos muchísimo que le hayan puesto su nombre, su honor, se lo merece.
Así es, es un lugar muy especial y pues estamos muy agradecidos con todos los compañeros que hayan hecho esto posible y que lo hayan tomado a él en cuenta para que llevara su nombre a la estación, argumentó Valencia.
Así es, es un lugar muy especial y pues estamos muy agradecidos con todos los compañeros que hayan hecho esto posible y que lo hayan tomado a él en cuenta para que llevara su nombre a la estación, argumentó Valencia.
Bueno, pues de igual manera, estamos muy agradecidos aquí, pues representándonos con lo que fue mi padre como bombero también, estamos muy orgullosos bueno, me encuentro muy orgulloso yo que trae su nombre, ya que él fue uno de los que inició este proyecto.
Entonces, no pudo terminarlo, pero gracias a Dios ahorita ya estamos aquí en la estación y pues aquí estamos muy contentos y muy felices.
Sí, así es, aquí estamos siguiendo sus pasos y no lo vamos a decepcionar, vamos a seguir echando ganas y trabajando para poder ser igual o mejor que él todavía. Pablo Domínguez, cabo de bomberos
Entonces, no pudo terminarlo, pero gracias a Dios ahorita ya estamos aquí en la estación y pues aquí estamos muy contentos y muy felices.
Sí, así es, aquí estamos siguiendo sus pasos y no lo vamos a decepcionar, vamos a seguir echando ganas y trabajando para poder ser igual o mejor que él todavía. Pablo Domínguez, cabo de bomberos
Estamos contentas agradecidas, se ve muy bonito, muy orgullosas a mí me tocaba que a veces iba mi papá por mí a la escuela y me llevaba a los incendios, él estaba muy feliz de ser bombero y hoy orgullosa de mi hermano y de todos los compañeros.