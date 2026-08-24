Planean construir séptima estación de Bomberos de Nogales hacia Pueblitos

Durante la entrega he inauguración de la sexta estación del cuerpo de Bomberos de Nogales el alcalde Juan Francisco Gim Nogales consideró planear la séptima estación de Bomberos que sería para la colonia Pueblitos o sus alrededores.
El munícipe también invitó a la comunidad en general a seguir apoyando a los Bomberos de Nogales con sus aportaciones pues los resultados son evidentes.
Sería muy conveniente planear una séptima estación y que sería por las condiciones que hay, por las necesidades que comentan los bomberos, aquí el comandante Vélez, sería por el lado de Pueblitos, o Las torres.
Vamos a empezar a buscar el terreno si no es propio del ayuntamiento, con algún propietario o algún empresario que pueda tener alrededor de 500 o 600 metros cuadrados y así como se construyó esta, empezamos a construir la otra, para si no me toca a mí, que le toque al que sea, que le toque al que sea, para que tenga Nogales una estación por aquel lado.
A la comunidad que ayuda a los bomberos que lo sigua haciendo con más responsabilidad más humanidad porque aquí están los recursos invertidos, cuando cada ciudadano lo hace a través del pago de sus placas sus prediales, aquí están, porque es dinero público es economía que viene del ciudadano y mi agradecimiento para todos ellos que son parte de este resultado.
Vamos a empezar a buscar el terreno si no es propio del ayuntamiento, con algún propietario o algún empresario que pueda tener alrededor de 500 o 600 metros cuadrados y así como se construyó esta, empezamos a construir la otra, para si no me toca a mí, que le toque al que sea, que le toque al que sea, para que tenga Nogales una estación por aquel lado.
A la comunidad que ayuda a los bomberos que lo sigua haciendo con más responsabilidad más humanidad porque aquí están los recursos invertidos, cuando cada ciudadano lo hace a través del pago de sus placas sus prediales, aquí están, porque es dinero público es economía que viene del ciudadano y mi agradecimiento para todos ellos que son parte de este resultado.