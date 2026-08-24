Planean construir séptima estación de Bomberos de Nogales hacia Pueblitos

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El alcalde Juan Gim anunció que ya se analiza la búsqueda de un terreno para ampliar la cobertura del Cuerpo de Bomberos hacia Pueblitos, Las Torres o sectores aledaños

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 24/08/2026 04:11 PM.
En Nogales y editada el 24/08/2026 04:17 PM.