Reanuda Sonora exportación de ganado a Estados Unidos tras más de un año

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La Unión Ganadera Regional de Sonora destacó el respaldo de autoridades estatales y federales para retomar el comercio, que inicia con un envío de 750 cabezas y aumentará gradualmente

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 24/08/2026 04:34 PM.
En Nogales y editada el 24/08/2026 04:37 PM.