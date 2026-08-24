Reanuda Sonora exportación de ganado a Estados Unidos tras más de un año

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Juan Ochoa Valenzuela, destacó este lunes 24 el inicio del ciclo de exportación, al enfatizar el respaldo del gobernador Alfonso Durazo; de la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Columba López; y de autoridades del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).
Tras más de un año de negociaciones con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los líderes del sector probaron su capacidad para garantizar el flujo de ganado sano, y, de esta manera, la entidad asegura la continuidad del comercio binacional.
Sonora tiene una cultura de la sanidad. Es histórico el reconocimiento nacional e internacional a los estándares sanitarios de nuestro estado. Pero informarle que regresamos con una capacidad reforzada en materia sanitaria. Gracias a su apoyo, estamos duplicando la capacidad de estas instalaciones, que nos permitirán un proceso riguroso de inspección, desde el origen hasta la entrega del ganado a las autoridades norteamericanas para una inspección final, manifestó el gobernador Alfonso Durazo.
El Gobierno de México mantendrá el sistema de trazabilidad desde el nacimiento hasta la colocación del ganado en Estados Unidos y se verificará la dispersión de moscas contra el gusano barrenador, los controles de seguridad en un perímetro de 200 km y se realizarán brigadas para mantener los barridos sanitarios, así como la revisión permanente de los centros ganaderos.
Para proteger esta actividad, la UGRS ejecuta estrategias de sanidad junto con el Senasica, con el respaldo de funcionarios como el doctor Ayala y el ingeniero Calderón. Las medidas principales incluyen la aplicación del programa de la mosca estéril para frenar amenazas a la exportación y la próxima firma de un convenio con el Gobierno del Estado para erradicar el gusano barrenador en el territorio sonorense.
Durante su intervención, Ochoa Valenzuela expresó su agradecimiento al equipo técnico, con mención especial al médico Arturo Ruiz y a Juan Villalobos, responsable de la estación cuarentenaria de Agua Prieta, por su labor en la vigilancia de estos procesos.
El líder de los ganaderos reiteró la misión de la UGRS de mejorar la infraestructura y proteger la sanidad animal, por lo que, con este esfuerzo conjunto, el gremio sonorense se posiciona como un modelo de excelencia para todo el país.