Reúne a cronistas de Sonora el Tercer Encuentro de Cronistas de Nogales

Con el propósito de preservar la memoria histórica y fortalecer la identidad de las nuevas generaciones, se llevó a cabo el Tercer Encuentro de Cronistas de Nogales, bajo el tema “Juventud e Identidad Municipal”, en las instalaciones del Museo de Arte de Nogales.
El encuentro reunió a alrededor de 25 cronistas sonorenses y contó con la participación de la presidenta de la Asociación de Cronistas de Sonora (ACROS), Guadalupe Peralta Fontes; el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz; el director general del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (IMFOCULTA), Nadir del Cid González; así como los cronistas Julio César Sarmiento y Jesse Gerardo, entre otros invitados.
Durante su intervención, Hipólito Sedano Ruiz destacó la importancia de acercar a estudiantes y ciudadanía al conocimiento de la historia de sus comunidades.
Este encuentro nos permite mantener viva la historia de nuestros municipios y transmitirla a las nuevas generaciones. Nada se ama tanto como aquello que se conoce, expresó.