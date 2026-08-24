Reúne a cronistas de Sonora el Tercer Encuentro de Cronistas de Nogales

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Alrededor de 25 cronistas participaron en el encuentro “Juventud e Identidad Municipal”, donde compartieron investigaciones y testimonios para preservar la memoria histórica de las comunidades

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/08/2026 11:17 AM.
En Nogales y editada el 24/08/2026 11:40 AM.