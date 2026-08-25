Alertan por robo de tabletas de cloro tóxico en el arroyo Los Nogales

El robo de tabletas de cloro al 90%, el cual es altamente toxico y puede ser letal si se manipula de manera incorrecta, se registró en las inmediaciones del arroyo Los Nogales, por lo que las autoridades han advertido a la población sobre el peligro de lo que significaría tener contacto con esta sustancia química.
Leonardo Sandoval, director del OOMAPAS, manifestó que además de esta contingencia, el organismo se prepara para iniciar esta misma semana con los trabajos de colocación de tubería para conducir aguas residuales en el mencionado arroyo, por lo que se confirmó la llegada del material necesario para arrancar de inmediato la obra.
Es peligrosísimo, o sea, olerlo o tentarlo con la mano sin los guantes adecuados, porque no es cualquier guante el que debes usar para moverlo. Puede causar muchos problemas serios o inclusive se oye feo que lo diga, pero la muerte no. O sea, puede fallecer una persona por andar manejando sus materiales sin el equipo adecuado, mencionó el director de OOMAPAS.
Ante el riesgo sanitario, Seguridad Pública, asigno una cuadrilla especial que vigilará el área para evitar nuevos incidentes, ya que el tratamiento no puede suspenderse durante la rehabilitación, el que contempla diferentes reparaciones en bulevares cercanos, así como empresas maquiladoras.
Pensamos que a estas alturas ya ellos ya se dieron cuenta que son dañinas para la salud y pensamos que la deben de haber dejado en el lugar y se hizo un comunicado, Sí, se hizo un comunicado inmediatamente para prevenir esa situación, entonces, pues, no está de más si a través de estos medios se entera de un agente que los vea, que les haya llegado, que la regrese por el bien de la salud de la ciudad, comentó el Alcalde.