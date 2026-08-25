Alertan por robo de tabletas de cloro tóxico en el arroyo Los Nogales

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OOMAPAS advirtió que el químico puede causar graves daños a la salud e incluso la muerte si se manipula sin protección, por lo que pidió a la población no tocarlo y reportar cualquier hallazgo al 911

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 25/08/2026 10:20 AM.
En Nogales y editada el 25/08/2026 10:30 AM.