Angélica Burgos destaca continuidad de Desayunos con Causa en colonias de Nogales

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La coordinadora de Mujeres al 100 informó que mantienen recorridos para acercar servicios gratuitos y fortalecer la Red de Mujeres, que ya suma más de 300 integrantes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/08/2026 03:44 PM.
En Nogales y editada el 25/08/2026 03:50 PM.