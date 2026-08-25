Angélica Burgos destaca continuidad de Desayunos con Causa en colonias de Nogales

El programa de Desayunos con Causa y Transformación impulsados por la organización Mujeres al 100 encabezada, se mantienen de manera permanente en las distintas colonias de esta frontera, informó Angélica Burgos.
La coordinadora de la agrupación en Nogales, destacó la importancia del fortalecimiento del núcleo familiar compartiendo información de los servicios y apoyos proporcionados de manera gratuita en la comunidad.
Estamos visitando las colonias de nuestra ciudad y teniendo el contacto con las madres de familia, jóvenes y personas mayores...brindándoles la información de los programas asistenciales que tenemos y que son completamente gratuitos, explicó.
Al mismo tiempo se fortalece la Red de Mujeres al 100 en nuestra frontera, señaló, incorporando ya a más de 300 féminas quienes colaboran y respaldan el trabajo comunitario en favor de la sociedad nogalense.
Cada familia tiene situaciones específicas propias y con los proyectos de apoyo que están a su disposición...se busca impactar de forma positiva en el mejoramiento de las relaciones familiares, destacó.
Adicionalmente este 26 de agosto, a invitación de la agrupación Caminatas Nogales y de la Alianza de Mujeres Empresarias, participarán en la Caminata con Causa con el fin de recabar recursos para adquirir útiles escolares para los menores.
Toda la información de las actividades de Mujeres al 100, agregó, la pueden encontrar en sus redes sociales y en la página de Facebook Angélica Burgos Garay, con la seguridad que tendrán una respuesta a sus dudas o invitaciones para visitar su colonia.