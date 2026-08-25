Angélica Burgos impulsa “Mi Barrio con Valor” para fortalecer a las familias

El pasar una tarde de convivencia y, al mismo tiempo, fortalecer la unión familiar, es la prioridad del programa “Mi Barrio con Valor” que se llevará a cabo el próximo viernes en la colonia Colosio, anunció Angélica Burgos.
La coordinadora en Nogales de la organización Mujeres al 100 informó del interés por retomar los valores en las familias nogalenses, durante la jornada que se llevará a cabo en el jardín de niños Sonora y Francisco Javier Taddei a partir de las tres de la tarde.
A través de unas dinámicas interactivas en conjunto con las familias...se busca promover y aprender valores como el respeto, la responsabilidad, la empatía, la honestidad y la solidaridad, además de pasar una tarde de convivencia con los vecinos, explicó.
Son una gran cantidad de temas, no solo en lo deportivo o en seguridad, manifestó Angélica Burgos, sino también en asuntos de preservación del medio ambiente, la cultura cívica y los valores, como también el emprendimiento.
Para la organización de Mujeres al 100 es muy importante impulsar estos programas en nuestra comunidad...porque con ello fortalecemos el núcleo familiar y también estamos aportando a tener mejores ciudadanos en el futuro, añadió.