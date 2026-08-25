Angélica Burgos impulsa “Mi Barrio con Valor” para fortalecer a las familias

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La coordinadora de Mujeres al 100 en Nogales anunció una jornada de convivencia en la colonia Colosio, donde se promoverán valores como respeto, responsabilidad, empatía y solidaridad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/08/2026 10:38 AM.
En Nogales y editada el 25/08/2026 10:44 AM.