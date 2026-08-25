Arsobo: el proyecto binacional que da movilidad y esperanza, finalista en Héroes CNN

Un proyecto nacido en la frontera para brindar movilidad y esperanza a personas con vulnerabilidades físicas, captó la atención del mundo entero, demostrando que la colaboración binacional puede transformar vidas y trascender fronteras, por lo que la postulación a un galardón internacional no se busca por reconocimiento personal, sino como una parte de la ayuda para la supervivencia económica y humana esta labor altruista.
Francisco Javier “Kiko” Trujillo, cofundador y director ejecutivo de Arizona Sonora Border (Arsobo), se encuentra entre los cuatro finalistas a nivel global del premio “Héroes CNN” y aunque la nominación lleva su nombre, el atribuye este logro al esfuerzo conjunto de la comunidad, de su socio fundador y de decenas de colaboradores tanto en Sonora, como en Arizona que han sostenido esta iniciativa durante 16 años.
Fue un proceso de casi un año de estar mandando información. Nombran una persona, sin embargo, yo no siento que sea yo el héroe de nada. Esto es un programa que nunca hubiera tomado la forma que tiene ahora, ni el impulso que tiene ahora, si no es por la participación de mucha gente que está detrás de nosotros. Empezando por gente de aquí de Nogales, muy valiosa, gente del estado de Arizona, que también ha contribuido mucho. Pero ellos ponen a alguna persona como cabeza del proyecto. En realidad, yo soy nada más eso, el que representa a un proyecto que, gracias a Dios, ha tenido mucha aceptación, pero sobre todo que ha sido muy beneficioso para mucha gente con discapacidad. Sabemos que la discapacidad, no solo en México, a nivel mundial, no es atendida como debe de ser, comentó Kiko.
Más allá de la contienda final, que se definirá por votación publica a finales de noviembre, la aspiración de la asociación es que la provisión de prótesis y sillas de ruedas deje de ser una lucha constante y se convierta eventualmente en un derecho garantizado por el gobierno, mientras tanto el proyecto se consolida como un ejemplo de que el trabajo solidario entre México y Estados Unidos, rinde frutos tangibles en la comunidad.
Yo de una forma personal, pues obviamente me siento bien, porque sé que el programa ya ahora toma otro giro, y es mi esperanza que tome otro giro, de un paso ya más a la adultez, como programa que podamos extender nuestros servicios a más gente. Entonces, como originario de Nogales, como hermano de una persona con discapacidad, como ex trabajador de maquiladora y residente de la frontera tercera generación, pues me siento bien que se ponga en el mapa, no solamente a nivel Estados Unidos y México, a nivel mundial, los otros proyectos, es uno de África, otro de Estados Unidos, y no recuerdo ahorita de qué otro país. Entonces, pues esperemos que rinda los frutos que quisiéramos nosotros, que surgieran de todo esto, mencionó.