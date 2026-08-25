Arsobo: el proyecto binacional que da movilidad y esperanza, finalista en Héroes CNN

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El cofundador de Arizona Sonora Border atribuye la nominación al trabajo de la comunidad y busca aprovechar la proyección internacional para fortalecer la atención a personas con discapacidad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 25/08/2026 03:33 PM.
En Nogales y editada el 25/08/2026 03:39 PM.