Entregan más de 500 tarjetas del Bienestar a nuevos beneficiarios en Nogales

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El delegado de Bienestar en Sonora, Octavio Almada, encabezó la jornada para incorporar a nuevos derechohabientes de las pensiones para adultos mayores y Mujeres Bienestar

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 25/08/2026 02:39 PM.
En Nogales y editada el 25/08/2026 02:49 PM.