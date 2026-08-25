Entregan más de 500 tarjetas del Bienestar a nuevos beneficiarios en Nogales

Como parte de los beneficios de los programas sociales que impulsa el Gobierno de México, el delegado de la Secretaría de Bienestar en Sonora, Octavio Almada Palafox, encabezó una jornada de entrega de apoyos sociales en la que se otorgaron más de 500 tarjetas del Banco del Bienestar a nuevos derechohabientes en Nogales, Sonora.
Los plásticos fueron entregados a ciudadanos que se registraron durante el mes de junio para formar parte de dos de los programas prioritarios del gobierno federal, como son la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.
Durante el evento, que reunió a cientos de ciudadanos en un teatro auditorio “Rosalba Romero”, del Centro Cultural Los Nogales del Imfoculta, Almada Palafox destacó que estas acciones son un reflejo directo del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Según el delegado, la mandataria continúa con esa ruta de trabajo para reconocer el esfuerzo de toda una vida de los adultos mayores y para fortalecer la autonomía y el bienestar de las mujeres de 60 a 64 años.
Seguimos trabajando en territorio, cerca de la gente y mirando al pueblo a los ojos, para que los derechos y los Programas para el Bienestar lleguen a quienes más los necesitan, expresó el delegado durante su intervención.
El funcionario sonorense reiteró uno de los principios fundamentales de la actual administración respecto a que “el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás” y con esta entrega, cientos de familias nogalenses dan un paso más hacia la consolidación de su seguridad económica.