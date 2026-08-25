Hombre denuncia que fue golpeado y abandonado tras ser subido a una Jeep en Nogales

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La víctima relató que fue subida por la fuerza a un Jeep gris cuando caminaba por la avenida Los Maestros y posteriormente fue abandonada en calles del sector

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/08/2026 04:10 PM.
En Nogales y editada el 25/08/2026 04:11 PM.