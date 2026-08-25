Hombre denuncia que fue golpeado y abandonado tras ser subido a una Jeep en Nogales

Desde el área de emergencias del Hospital IMSS Bienestar una persona dijo a las autoridades que fue víctima de un grupo de sujetos que lo subieron a un Jeep de color gris donde lo golpearon para luego bajarlo en calles del mismo sector en Nogales, Sonora.
Los reportes de Seguridad Pública detallan que fue a las 17:10 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados para que se trasladaran al fraccionamiento Monarcas donde reportaban a una persona lesionada por agresión.
En el lugar se entrevistaron con Francisco de 37 años, el cual les manifestó que durante las primeras horas del día se encontraba caminando por la avenida de los Maestros, cuando le salió al paso un vehículo de la marca Jeep de color gris de modelo reciente, del cual descendieron tres sujetos que lo subieron a la fuerza al vehículo.
Dijo que a bordo del Jeep comenzaron a golpearlo en diferentes partes del cuerpo, para luego bajarlo en una calle del sector de donde como pudo salió para pedir ayuda, siendo trasladado al hospital donde fue valorado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo la vida.
Ante la situación los agentes informaron del caso al Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.